Sevilla volverá a convertirse en la Capital Mundial del Enganche el 13 y 14 de abril

El Ayuntamiento ha acogido este martes la presentación oficial del cartel de la 38ª edición de la Exhibición de Enganches, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril en la Real Maestranza de Caballería, con la presencia del Teniente de Alcalde delegado del Área de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el secretario general de la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, David Menchón; el presidente y vicepresidentes del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras, José Juan Morales y Luis Torres; el teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Santiago de León Domecq; el vicepresidente de la Fundación Universitaria CEU Fernando III, Juan Jurado, la directora de la Fundación Azvi, Pilar Krant y la ganadora del concurso, Pilar Castillero.

'ANDALUSÍ', obra de esta artista sevillana, ha sido la escogida por el jurado para anunciar dicho espectáculo. Se trata de una composición muy interesante, donde la autora ha querido reflejar Andalucía a través de dos elementos muy nuestros, como son el caballo y el azulejo, usando una técnica muy original haciendo un rompimiento en dos planos, confrontando lo más tradicional con algo más novedoso, ha detallado en una nota de prensa el Real Club de Enganches de Andalucía.

A través de este concurso, el RCEA apuesta cada año por descubrir nuevos artistas y creadores andaluces, españoles y del ámbito internacional. Tanto para el Club como para la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, que preside el jurado del concurso, es todo un orgullo poder poner en valor la creatividad de nuevos artistas y por ello, tienen la idea de que los premiados puedan exponer también sus obras en la nueva galería que el RCEA está preparando en su sede, un espacio cultural ligado al mundo del caballo y del enganche y abierto también al resto de ámbitos artísticos.

Nacida en Sevilla en 1977, Pilar Castillero, licenciada en Bellas Artes, ha reconocido haberse emocionado al enterarse que era la ganadora del concurso, "ha sido una alegría inmensa, llevo dos años quedando finalista en los distintos concursos en los que me he presentado, recibiendo muy buenas críticas, pero no llegaba el primer premio y, por fin, ha llegado. Es la tercera vez que me presento a este concurso".

SEVILLA, CAPITAL MUNDIAL DEL ENGANCHE 2024

En el acto de presentación del cartel, se han dado también los datos genéricos de una nueva edición del proyecto 'Sevilla, Capital Mundial del Enganche', que entre el 13 y el 14 de abril acogerá unos 150 carruajes de primera calidad, que participarán en el X Concurso Internacional de Enganches de Tradición y en la Exhibición de la Real Maestranza.

Todo esto, unido a los 1.400 coches regulados con los que cuenta la ciudad la convierten en sede de la mayor concentración de coches de caballo de tradición a nivel mundial, con más de 1.500 enganches de primer nivel, poniendo esta pieza única al disfrute de sevillanos y turistas a través del X Concurso Internacional de Enganches de Tradición, la XXXVIII Exhibición de Enganches de la Plaza de Toros de Sevilla y el Paseo de Caballos de la Feria de Abril.

Durante su intervención, el delegado ha afirmado que la iniciativa Sevilla, Capital Mundial del Enganche "es un motivo que queremos impulsar sin fisuras desde el Ayuntamiento. Por ello, incrementamos la subvención de 50.000 a 75.000 euros, es decir, un aumento del 50%, para esta edición de 2024".

Del mismo modo, ha continuado, "aumentamos el apoyo a este evento por la relevancia internacional que tiene, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo a Sevilla como el caballo como baluarte. Es por ello que Sevilla no solo lidera los enganches, sino que es vanguardia en todo lo relacionado con el arte ecuestre, como ocurre con Sicab".

Sobre la obra ganadora, Alés ha querido darla enhorabuena "por esta maravillosa obra pictórica, no solo a la ganadora, sino a todos los que tienen el orgullo de ver expuestas sus obras en la casa de todos los sevillanos. Todos los cuadros participantes tienen una calidad excepcional, lo que hace meritorio a la ganadora del concurso y convierten esta muestra en imprescindible. Invito a todos a que acudan", ha señalado el delegado.

El vicepresidente del RCEA, José Juan Morales, ha querido agradecer de nuevo el apoyo del Ayuntamiento a este proyecto, valorando este espectáculo como un reflejo de nuestras tradiciones y un producto excepcional, que ayuda a poner en valor a Sevilla como ciudad turística y cultural, así como sus esfuerzos para que todo salga a la perfección y que esta disciplina deportiva llegue a sevillanos y turistas.

Asimismo, ha agradecido también la "colaboración esencial de la Consejería de Turismo, así como de la Universidad CEU Fernando III, como institución invitada de este año, así como de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la empresa Pagés. Este agradecimiento lo hago extensivo a los patrocinadores, los medios de comunicación y a todos los socios del club, pues gracias a su esfuerzo, sigue viva esta tradición del enganche", ha apuntado Morales.

Además, ha ido señalando las actividades previstas para esos días, destacando en primer lugar los cerca de un centenar de carruajes que participarán el fin de semana del 13 y 14 de abril, en el X CIAT y en la Exhibición de Enganches.