Una sevillana, atrapada en Catania por la erupción del Etna: "El aeropuerto era un caos"

Imagen de la erupción del Etna, desde Catania. - MARÍA MUÑOZ

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una sevillana residente en Milán permanece junto a un grupo de amigas atrapada en la ciudad italiana de Catania después de que la actividad del volcán Etna provocara la cancelación de su vuelo de regreso, una situación que les ha obligado a prolongar su estancia en la isla sin apenas información y asumiendo por su cuenta los gastos derivados.

La afectada ha explicado a Europa Press que el viaje había sido organizado "hace un montón de meses" como la tradicional escapada de verano que realiza cada año con sus amigas. El grupo llegó a Sicilia el pasado jueves y tenía previsto regresar el domingo por la noche a Milán, donde todas residen actualmente.

Según ha relatado, al aterrizar ya conocían que el Etna había registrado actividad, aunque asegura que los habitantes de la isla conviven habitualmente con este fenómeno. "Los sicilianos están bastante acostumbrados. Conviven con el Etna todos los días", ha señalado.

Según ha afirmado, la situación cambió durante la noche del sábado, cuando el grupo se desplazaba en coche hacia un municipio cercano al alojamiento y pudo contemplar directamente la actividad del volcán. "Vimos literalmente la lava. Para nosotros era una experiencia que nunca habíamos vivido", ha explicado.

Pese a ello, ha asegurado que en ningún momento pensaron que la erupción pudiera afectar a sus planes de viaje. "En nuestra mente no era posible que nos fueran a cancelar el vuelo. No lo veíamos tan peligroso, precisamente porque aquí la gente convive con el volcán con normalidad", ha indicado.

El domingo, tras pasar la mañana en la playa, recibieron un mensaje de la compañía aérea comunicándoles la cancelación del vuelo prevista para esa misma noche debido a la actividad volcánica.

La joven ha afirmado que, tras conocer la noticia, se desplazaron inmediatamente al aeropuerto de Catania, donde encontraron una situación "completamente caótica".

"El aeropuerto era un caos. Había filas kilométricas, gente peleándose y el personal prácticamente no nos hacía caso", ha asegurado.

Aunque la aerolínea les ha reubicado en un vuelo previsto para este martes, reconoce que la incertidumbre continúa porque desconocen si podrá despegar. "Nos han cambiado el vuelo sin coste, pero no tenemos ninguna garantía de que vaya a salir. Tengo el volcán delante y sigue echando una enorme columna de humo", explica.

Mientras tanto, el grupo ha tenido que reservar por su cuenta alojamiento y asumir todos los gastos derivados de la prolongación del viaje. "Hemos tenido que reservar todo por nuestra cuenta. No nos han dado ningún tipo de solución", lamenta.

La sevillana también ha relatado que durante su estancia han llegado incluso a percibir la caída de ceniza volcánica mientras se encontraban en una terraza. "Estábamos tomando algo y empezaron a caer cenizas", afirma.

Asimismo, ha criticado que no han recibido información específica sobre posibles medidas de protección frente al humo o la ceniza. "Sanitariamente tampoco hemos recibido ningún tipo de indicación", ha apuntado.

Además, ha sostenido que la situación resulta especialmente complicada para los visitantes debido a las limitadas alternativas de transporte disponibles desde la isla.

"Sicilia es una isla y está bastante desorganizada. Si quieres salir por otros medios puedes tardar casi 24 horas en autobús y desplazarte a otros aeropuertos tampoco era una opción porque los precios se habían disparado", ha explicado.

El grupo está formado por siete españolas, entre ellas dos andaluzas, todas residentes en Milán, donde esperan poder regresar en cuanto la evolución de la actividad del Etna permita reanudar con normalidad las operaciones aéreas.