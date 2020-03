La sevillana Parnaso se sitúa como la agencia de publicidad más eficaz de España por encima de las multinacionales

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Parnaso se ha posicionado como la agencia de publicidad más eficaz de España superando a las grandes multinacionales del sector, según se recoge en el ranking 'Los mejores actores de la industria publicitaria española', publicado por El Publicista y en donde se evalúa el trabajo de las 30.000 agencias de publicidad existentes en el país. Parnaso también se ha consolidado como la mejor agencia independiente de España, logrando así el reconocimiento a la mejor empresa de publicidad 100 por 100 española.

La pyme sevillana lidera, además, el ranking de los mejores trabajos publicitarios españoles, gracias a posicionar tres proyectos entre las 20 mejores campañas del año, consiguiendo así ser la agencia que ha obtenido mayor número de reconocimientos de forma individual.

En el ranking global de los mejores actores publicitarios de España y en el ranking de las mejores agencias de publicidad, Parnaso se coloca en el TOP 3 siendo solo superada en el pódium por las filiales españolas de las multinacionales McCann, perteneciente al grupo IPG, y Leo Burnett, perteneciente a Publicis Group.

Con este resultado, Parnaso se sitúa un año más en la élite de las mejores agencias de publicidad con presencia en España, colocándose por delante de grandes potencias mundiales del sector como Lola Mullenlowe, DDB Spain, Sra Rushmore, Contrapunto BBDO, TBWA, FCB&FIRE, Proximity Spain, Ogilvy Spain, Shackleton, VCCP Spain, MRM // McCann, Publicis España y Wunderman Thompson.

Por disciplinas, destaca también la presencia de la agencia sevillana en la primera posición de 'mejor agencia de publicidad gráfica' y la segunda posición como 'mejor agencia en las disciplinas de publicidad exterior, diseño y branding'. Además, obtiene el tercer puesto en la categoría de digital y el quinto puesto en la categoría de film. Estos reconocimientos certifican "el marcado carácter multidisciplinar, la visión trasversal y unconventional del mundo de la comunicación, marketing y publicidad de Parnaso", convirtiéndola hasta el momento en "la mejor agencia de publicidad nacida en Andalucía", según han destacado en el ranking sectorial.

El director ejecutivo de Parnaso, José Arribas, ha detallado que "estos reconocimientos suponen un importante espaldarazo para la industria publicitaria y creativa de Sevilla y Andalucía que durante décadas ha sido discriminada frente a las grandes agencias multinacionales que eran las que, en mayor medida, podían optar a las grandes cuentas de nuestro país".

"Hoy en día, con esfuerzo, trabajo y estudio constante hemos demostrado que nuestras estrategias superan en eficacia a las grandes agencias", ha subrayado Arribas quién ha indicado que, "quizás el conocimiento directo que las empresas locales y 100 por 100 nacionales tenemos del mercado español propicia una mayor eficacia".

De esta forma, la pyme sevillana se ha coronado como el mejor actor del mercado publicitario español en eficacia publicitaria encabezando, además, la clasificación del ranking de las mejores agencias independientes del año de la industria publicitaria española logrando el reconocimiento a la mejor empresa de publicidad 100% española.

Parnaso es una empresa cien por cien de capital privado español, con sede en Sevilla, que ofrece servicios de estrategia, planificación y creatividad en las áreas de marketing digital, publicidad, branding, comunicación, multimedia y marketing a clientes nacionales e internacionales de diferentes sectores: industria, gran consumo, automoción, salud, moda, educación, ocio, energía, alimentación, ingeniería, construcción, turismo, cultura.

La agencia sevillana logró en 2019 entrar en el TOP 100 Mundial de las mejores agencias independientes del ranking WINA y ha recibido el premio internacional FICE a la agencia descentralizada del año en España. Parnaso, que nacía en Sevilla hace ahora trece años, cierra está década con 180 premios acumulados. Reconocimientos que la posiciona entre las principales y más destacadas empresas de publicidad a nivel nacional.

En el año 2019, Parnaso ha visto reconocido su trabajo en 13 festivales internacionales: The Communicator, The Telly, Wina, DotCOMM, Summit Creative, The W3, FePI, Davey, MarCom, FICE, Open Art, Premios CLAP y Summit Marketing Effectiveness. En los que ha logrado un total de 47 premios en 10 categorías diferentes: Web, Print Newspaper, Video, Print Magazine, Outdoor, Corporate Identity, Spot, integral campaign, Vídeo RRSS, Print Advertising.

El ranking nacional 'Los mejores actores de la industria publicitaria española' es el estudio más amplio de la industria al recoger la actividad de un ejercicio completo. A raíz de este análisis se elabora el listado de las 100 mejores empresas del país.