La sevillana SAMU presta hasta el sábado la asistencia sanitaria de la carrera ciclista Titán Series Arabia Saudí

La sevillana SAMU, empresa especializada en salud, acción social y formación, asumirá la cobertura médica y el dispositivo sanitario integral de la Titán Series Arabia Saudí, una carrera ciclista extrema que se celebra desde este miércoles hasta el próximo sábado 1 de febrero en este país del occidente asiático.

Esta misión, histórica por la singularidad del evento como por la localización, supone la cobertura más lejana realizada por la empresa hasta la fecha y se enmarca dentro de su proceso de internalización, ha informado esta empresa a través de una nota.

Titán Series Arabia Saudí es una carrera de bicicleta de montaña por etapas que pretende hacer vivir a sus 148 participantes la misma experiencia que en el evento insignia de esta marca: la mítica Titan Desert (Marruecos, del 19 al 24 de abril), en la que participará Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour.

Esta nueva prueba del calendario no se celebra en Marruecos, sino que embarca a los deportistas en una aventura humana y deportiva en la que atravesarán paisajes impresionantes y remotos que nunca antes habían sido cruzados en bicicleta.

El mismo componente de aventura marca la expedición de SAMU, que ya inició el año pasado su colaboración con la sociedad organizadora (la unión entre RPM-MKTG y ASO) acudiendo como observador a la Titan Desert, en pleno Sáhara marroquí.

Ahora, SAMU asume el dispositivo sanitario de esta nueva prueba, que ha completado todas las plazas ofrecidas y ha generado una gran expectación en el mundo de los deportes extremos.

"Es una cobertura lejana y exigente para nuestro equipo, y además es el comienzo de una nueva relación con una empresa que hace proyectos de gran nivel tanto en España como en otros países. Queremos hacerlo muy bien", ha explicado Borja González de Escalada, al frente de un equipo de otras cuatro personas.

Borja González de Escalada ha explicado que la prueba también representa un gran reto para los profesionales de SAMU. "Trabajaremos con un equipo al que todavía no conocemos, en un país en el que no hemos trabajado nunca y en el que la acción de terceros nos condiciona: evidentemente no tenemos el control de la prueba en nuestras manos, pero sí contamos con ventajas como un hospital de primer nivel a 45 minutos del recorrido, y ambulancias y equipamientos también excelentes", ha desgranado el responsable del operativo de SAMU.

Le acompañan en esta misión los médicos especialistas en emergencias Patricia González y David Zamora, y los enfermeros especialistas en atención prehospitalaria Paula Mora y Alexander Hansen, además de todo el apoyo de los recursos propios de SAMU.

Los corredores se enfrentan a 300 kilómetros de pistas muy arenosas y realmente duras, con más de 3.400 metros de desnivel acumulado, y con la ciudad de Hail como punto de partida. El máximo responsable de la Titan Series, Juan Porcar, ha reivindicado "la vocación por el desierto" y ha resaltado la oportunidad que brinda Arabia Saudí: "Abre las puertas de un paraíso muy poco conocido, pero inmenso y de una belleza sorprendente", señaló en la presentación de la prueba.

"El recorrido está concentrado alrededor de las montañas de Hail. La segunda etapa es la del desierto, deportivamente la más dura, con cuatro kilómetros de dunas, y la tercera la de montaña, sobre todo en los primeros 30 kilómetros, de gran belleza paisajista. En general, las pistas están en buen estado, pero con mucha arena", ha señalado Manu Tajada, director deportivo de la Titan.

Entre los participantes, 38 son 'Titan Legends', ciclistas que suman más de 3.500 kilómetros en carreras Titan. Saldrán 13 mujeres y solo 30 debutantes. Todos tienen que respetar unos requisitos de seguridad: deben llevar consigo 1,5 litros de agua, 2 dorsales, uno para el maillot y otro en la mochila de hidratación, un chip de cronometraje, un dispositivo de geolocalización, un GPS, un casco homologado de seguridad, una manta térmica, un teléfono móvil y un silbato.

Los participantes están conectados por GPS con la organización y pueden pedir auxilio en cualquier momento, y también recibir atención sanitaria si se produce cualquier problema o accidente que les impida solicitar ayuda. Hay coches de apoyo a lo largo del circuito, tres controles de paso, tres controles de hidratación y la propia meta, con lo que sí existe un escenario bajo un relativo control, dentro de lo que ofrece el desierto.

La "empatía absoluta" con el participante, la colaboración institucional, la apuesta por las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos procedimientos y herramientas de control, y la optimización de recursos con máxima calidad del servicio son los retos que afronta SAMU en esta misión, que abre el camino a la presencia de compañeros de SAMU en más eventos deportivos de primera magnitud internacional.