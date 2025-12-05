El sevillano Pablo Grimaret, premiado en Retrato y Moda y Belleza en la XXXIII edición de los Premios LUX

XXXIII edición de los Premios LUX - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El joven sevillano Pablo Grimaret, especializado en fotografía de moda infantil, ha obtenido el Lux de Oro en la categoría 'Retrato' por su obra Frères en la XXXIII edición de los Premios LUX, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España en Barcelona para reconocer las mejores obras del año. Además, su trabajo Wild Things, en la categoría 'Moda y Belleza', ha sido distinguido con un Lux Plata.

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado que "es un honor acompañar a los jóvenes talentos de nuestra provincia a recoger un reconocimiento nacional como este. A través de sus fotos exportamos una imagen moderna y de calidad de nuestra tierra".

Los Premios LUX se celebran desde 1993. A lo largo de sus ediciones, se han presentado más de 25.000 fotografías de más de 3.000 fotógrafos, y se han realizado más de 100 exposiciones en distintas sedes del circuito anual. Estas cifras "destacan la relevancia cultural del certamen, que potencia la innovación, nuevas ideas y la capacidad comunicativa de las obras fotográficas".

Grimaret es fotógrafo de moda especializado en niños. Desde temprana edad descubrió su vocación con su primera cámara réflex. Posee estudios superiores en iluminación, captación y tratamiento de imagen, así como formación en fotografía de moda en Vogue College of Fashion, avalado por la Universidad Antonio de Nebrija, entre otros centros.