Sindicato Médico celebra la condena de prisión para la agresora que dejó atrincherada a una médica en Palmete en Sevilla

Archivo - Las agresiones a médicos aumentan un 29% en la Comunitat Valenciana en en 2023 - ZHANNA DANILOVA/ COMCAS - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha celebrado este martes, 28 de julio, la condena de cuatro meses de prisión por un delito leve de amenazas y un delito de atentado a la agresora que provocó que una médica se atrincherase bajo llave tras las amenazas llevadas a cabo en el Centro de Salud de Palmete.

Así lo ha confirmado el sindicato en una nota de prensa, misma vez que ha subrayado que la misma ha sido de igual forma condenada a la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de 20 días de multa, una orden de alejamiento de 300 metros respecto del lugar de trabajo de la facultativa durante cuatro meses y el pago de las costas procesales.

En este sentido, han celebrado la decisión y han remarcado la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el acompañamiento a los profesionales durante todo el proceso de denuncia, el impulso de protocolos de actuación y la creciente sensibilidad de jueces y fiscales.

A su juicio, todo ello ha contribuido a que las agresiones a sanitarios reciban una respuesta policial y judicial "cada vez más rápida y contundente".

En contexto, el episodio se daba a conocer el pasado jueves, 23 de julio. De hecho, según la entidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto de manifiesto, la existencia de redes dedicadas al tráfico ilícito de benzodiacepinas, lo que "incrementa la presión sobre los profesionales encargados de su prescripción".