El Sindicato Médico de Sevilla avisa de una agresión a una doctora de Urgencias del Virgen del Rocío

Archivo - Imagen de recurso del entorno del Virgen del Rocío - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de una nueva agresión sufrida por una facultativa; en este caso, del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, que habría ocurrido en la tarde del 15 de julio, por lo que ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "la adopción inmediata de medidas eficaces" para proteger a unos profesionales que desarrollan su trabajo "en un entorno cada vez más inseguro".

En un comunicado, el sindicato relata que los hechos ocurrieron alrededor de las 13,30 horas, cuando una médica atendía a un paciente clasificado con prioridad de nivel 4, correspondiente a una patología no urgente, "cuya asistencia se había demorado aproximadamente una hora y cuarto debido a la elevada presión asistencial del servicio".

Nada más iniciarse la consulta, tanto el paciente como su acompañante comenzaron, supuestamente, a "increpar, insultar y agredir verbalmente a la facultativa por el tiempo de espera". La situación "fue escalando" hasta que ambos se interpusieron entre la médica y la puerta de la consulta, "impidiéndole abandonar la estancia para solicitar ayuda".

Alertado por los gritos, otro facultativo acudió en su auxilio mientras se avisaba al personal de seguridad, que intervino rápidamente para controlar la situación.

La doctora ha comunicado oficialmente la agresión y ha presentado la correspondiente denuncia. Desde el Sindicato Médico de Sevilla remarcan que "la violencia nunca puede convertirse en la respuesta a las dificultades de un sistema sanitario sometido a una enorme presión".