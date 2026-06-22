El Sindicato VTC pide adoptar en el Aeropuerto de Sevilla el modelo de Málaga, con 15 minutos gratis en el parking

Archivo - Parada de taxi del aeropuerto de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional VTC (SPV) ha anunciado este lunes, 22 de junio, una propuesta para "reorganizar de forma inmediata" los accesos del transporte de viajeros en el Aeropuerto de Sevilla, que pasa por habilitar 15 minutos de cortesía gratuitos en el aparcamiento P5 destinado a los vehículos VTC, siguiendo el modelo implementado en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Según ha detallado el sindicato, este ha sido presentado ante la Dirección del Aeropuerto de Sevilla (AENA), la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

De esta forma, han advertido de que la actual política de AENA, que "grava económicamente" la entrada al aparcamiento exclusivo de VTC (P5), provoca un "grave cuello de botella" en las infraestructuras, misma vez que han incidido en que los conductores de estos vehículos deben "esperar la salida de los viajeros en los arcenes de la autovía A-4, rotondas y vías de servicio exteriores".

"No pedimos barra libre, proponemos que todo coche que exceda los 15 minutos pague la tarifa comercial completa desde el primer segundo (...) Carece de lógica técnica o jurídica que se le conceda este derecho a un particular y se le deniegue a un conductor profesional que accede bajo precontratación y hoja de ruta electrónica", ha señalado el secretario general de SPV, Rafael Jesús Vilches Moreno.

Al respecto se ha pronunciado el presidente de Élite Taxi, Rafael Baena, que ha referido que cada aeropuerto cuenta con "unas circunstancias distintas" y ha esgrimido que el sindicato "quizás pretende tener un volumen grande de aparcamiento para las recogidas de sus clientes que hayan contratado con ellos, totalmente gratis".

Por ello, ha solicitado "no perder de vista que son empresas y plataformas totalmente privadas". "No son servicios públicos, ni están sujetos a obligaciones de servicio público". Al hilo, ha asegurado que "se les debe dar la misma consideración que a cualquier otro vehículo", por lo que, a su juicio, "deberán pagar por el tiempo que ocupen el parking por desarrollar una actividad económica privada".