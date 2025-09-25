Sindicatos advierten de la "precariedad" de los Bomberos de Sevilla y la Diputación anuncia más financiación y personal

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CSIF se han manifestado este jueves frente a la Diputación de Sevilla por la "precariedad" del Consorcio de Bomberos, que consideran un "peligro extremo" para la población y los profesionales, mientras que el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha anunciado un aumento presupuestario de 8,5 millones de euros para el Consorcio en el próximo año y la incorporación de cinco parques, que permitiría sumar cien bomberos y alcanzar una plantilla de 350 efectivos.

Según ha indicado CCOO en una nota, la plantilla reclama "con urgencia" más personal, medios adecuados, inversiones en los parques y el cumplimiento del Acuerdo de Transferencia. El sindicato cifra en cerca de un centenar los bomberos adicionales necesarios para cubrir los mínimos operativos y más de 200 para alcanzar la dotación prevista, mientras que CSIF eleva esa cifra a 498 plazas para garantizar un servicio "normalizado" en toda la provincia.

La falta de medios materiales "agrava todavía más el problema", según los sindicatos. "Trabajamos con equipos de protección individual en mal estado y sin reposición. El parque de vehículos, envejecido, sufre averías constantes por la falta de mantenimiento, y no se garantiza ni siquiera el reparto del vestuario básico. Además, algunos vehículos especiales permanecen inoperativos porque no se facilita la formación necesaria para utilizarlos", ha denunciado el delegado de COO, Francisco Javier Acuña.

Por su parte, Fernández ha incidido en declaraciones a medios en que se pondrán "todos los recursos que estén al alcance" para contar con "el mejor consorcio". Además, ha enmarcado que la provincia partía de una situación con bomberos dependientes de la Mancomunidad de la Aljarafe, de la Diputación en San Lucas y de los propios municipios, muchos de ellos con parques en mal estado y alta dependencia de voluntarios. Fernández ha añadido que la organización del Consorcio, que integra a Diputación y municipios, "requiere tiempo y debe hacerse de manera progresiva".