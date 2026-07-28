Sindicatos afirman que la precarización "ensombrece" la evolución del empleo en Sevilla y CES percibe "claroscuros"

Archivo - Una mujer entra en una Oficina de Empleo compartida entre el SAE y el Gobierno de España, como foto de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Sevilla han valorado este martes, 28 de julio, los datos de la Encuesta de Población Activa para la provincia, correspondiente al segundo trimestre, que la sitúan con 850.000 personas ocupadas y una tasa de desempleo del 13%, "lo que demuestra que la reforma laboral funciona tras sumar 29.400 empleos más en un año".

Para CCOO, la brecha de género y la precarización de las condiciones laborales "ensombrecen" la recuperación del empleo en Sevilla, tal como destaca en una nota de prensa. Así, el sindicato ha valorado la reforma laboral, "si bien la desigualdad continúa castigando a los sectores más vulnerables de la sociedad".

En ese sentido, CCOO ha alertado de la "persistencia" de una "brecha inaceptable" que deja a la juventud y a las mujeres "sufriendo una tasa de paro del 14,5%". El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha señalado que "mientras la clase trabajadora sigue produciendo, la patronal se dedica a agitar relatos ficticios para eludir sus responsabilidades".

Asimismo, Lebrón "ha desmontado" el discurso del empresariado sevillano sobre el absentismo al recordar que "más del 80% del mal llamado 'absentismo' son bajas médicas firmadas por una persona facultativa", al tiempo que ha incidido en que "esto no es fraude, es simplemente en muchos casos la salud de jóvenes y familias quebrada por ritmos inasumibles".

Igualmente, CCOO ha reivindicado la necesidad de primar la salud y la dignidad de la clase trabajadora sobre los intereses privados. El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla ha concluido recordando que la incapacidad temporal es "el derecho a curarse, no una excusa" y que es urgente avanzar hacia condiciones que "permitan emplear nuestro tiempo en vivir, no solo en sobrevivir".

'SEVERO REVÉS DEL SEGUNDO TRIMESTRE'

Para UGT, tras un arranque de ejercicio "que invitaba al optimismo" con descensos moderados en el desempleo, las nuevas cifras oficiales "rompen abruptamente" la tendencia positiva. "Desde el sindicato muestran una profunda preocupación ante este cambio de rumbo", que atribuyen de forma directa a las carencias de un modelo productivo "excesivamente dependiente" de la estacionalidad y de las campañas de servicios.

El análisis pormenorizado por sectores económicos desvela "realidades muy preocupantes". Así, el sector servicios, a pesar de registrar un descenso trimestral de 6.900 parados (-13,8%), continúa concentrando una de las mayores bolsas de desempleo con 43.200 personas. "Esta paradoja demuestra que la reactivación estacional del turismo no genera empleo estable, sino contratos volátiles".

"Paralelamente, la situación más dramática la vive el colectivo que busca su primer empleo, que se dispara con 10.900 personas más en paro (+22,1%), acumulando un total de 60.200 afectados sin oportunidades de inserción", añaden desde UGT.

En cuanto a la construcción, "lidera la destrucción de empleo" en términos porcentuales este trimestre con un "alarmante aumento" del 180,8% en su volumen de parados, lo que supone 4.700 desempleados más hasta situarse en 7.300 personas.

Por su parte, la agricultura suma 1.500 parados (+12,6%), alcanzando los 13.400, y la industria incrementa su desempleo en 300 personas (+10,71%), quedando con un total de 3.100 parados. Además, UGT señala el hecho de que la brecha de género "se cronifica" a tenor de los datos de esta EPA.

LA CES PERCIBE EVOLUCIÓN 'CON CLAROSCUROS'

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026 reflejan una evolución con claroscuros. Por un lado, el desempleo aumenta en 10.600 personas respecto al trimestre anterior, situando la tasa de paro en el 13%. Este incremento debe analizarse teniendo en cuenta el comportamiento estacional del mercado laboral, ya que coincide con la finalización de las contrataciones ligadas a la campaña de primavera. No obstante, preocupa especialmente el comportamiento de dos sectores estratégicos para la economía sevillana, como son la industria y la construcción, que destruyeron conjuntamente 10.400 puestos de trabajo entre abril y junio.

Se trata de actividades con un importante efecto tractor sobre el conjunto de la economía, por lo que su evolución debe ser objeto de especial atención. Es imprescindible impulsar la inversión productiva, agilizar la ejecución de proyectos empresariales y acelerar las inversiones en infraestructuras para recuperar el dinamismo en estos sectores.

Sin embargo, la comparación interanual ofrece una perspectiva más positiva. En relación con el segundo trimestre de 2025, Sevilla registra 5.100 personas desempleadas menos, al pasar de 132.300 a 127.200 parados. Además, esta mejora se produce en un contexto de mayor población activa, lo que pone de manifiesto la capacidad del mercado laboral sevillano para incorporar a más personas.

Desde la Confederación Empresarial de Sevilla consideramos que es necesario seguir impulsando medidas que favorezcan la actividad económica, la inversión y el crecimiento empresarial, ya que son las empresas las que crean empleo.

Resulta prioritario crear un entorno que aporte seguridad jurídica, favorezca la inversión y mejore la competitividad de nuestras empresas.