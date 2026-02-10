Los sindicatos agrícolas señalan "grandes daños" en la aceituna, el cereal y la flor cortada por el temporal en Sevilla

Archivo - Situación del Arroyo El Saladillo en Arahal (Sevilla) durante el temporal del fin de semana. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos agrícolas continúan haciendo balance de los daños de las últimas borrascas en los cultivos de la provincia de Sevilla. Aunque todavía no hay cifras globales, las organizaciones coinciden en los "grandes daños" producidos y han pedido a las administraciones que "ayuden", al mismo tiempo que han reclamado mejoras en las infraestructuras.

Entre los sectores más afectados, destaca el olivar. Según datos de Asaja Sevilla, se estima que entre un 35 % y un 40 % de la aceituna se ha perdido debido a la caída del fruto y al exceso de agua. Asimismo, han señalado que entre 10.000 y 12.000 hectáreas se encuentran completamente anegadas.

"Los caminos, en las fincas no se puede entrar porque patinan, es que patinan los camiones. Las personas no pueden entrar porque los árboles están empapados. Entonces, no es solo la valoración económica que se hace con la producción que se ha perdido, sino el potencial de pérdidas que puede haber", ha destacado la presidenta de Asaja Sevilla, María Morales en declaraciones a los medios durante la manifestación contra el acuerdo UE-Mercosur recogidas por Europa Press.

En paralelo, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello, ha puesto el foco en el sector del cereal. "No se va a poder resembrar en las zonas inundables y estamos ya en febrero", ha subrayado a los medios.

Asimismo, el secretario general de COAG Sevilla, Sebastián González, ha señalado el impacto en el sector hortícola. "Tenemos en el Bajo Guadalquivir una de las zonas productivas de hortícolas equiparables a Murcia, equiparables a Navarra y tenemos que valorar todos esos productos hortícolas que se han quedado en el camino, que se están quedando en el camino y cuando se levanten las aguas van a sufrir enfermedades y una merma que sabemos que va a ser irreparable", ha destacado.

El sindicato ha valorado en más de 3.000 las hectáreas afectadas en la zona de Lebrija por las borrascas. En esta zona muchos invernaderos han sufrido daños lo que supone un impacto en el sector de la flor cortada antes de la campaña de San Valentín.

"NO QUEREMOS QUE SE QUEDE NINGÚN MUNICIPIO ATRÁS"

A la espera de cuantificar definitivamente los daños por el temporal, las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de contar con ayudas "que sean efectivas y reales".

"Vamos a pedir que nos pongan ayudas sobre la mesa. Ayudas para todos los municipios, no queremos que se quede ningún municipio atrás y que sean efectivas y que sean reales, que sean pronto y que lleguen a tiempo para salvar al sector agrícola y ganadero", ha afirmado la secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero.

En paralelo, también han reclamado un refuerzo en las infraestructuras. "Estos son ciclos de nuestra meteorología y seguimos manteniendo que tiene que haber una construcción de estrategia, una estrategia común para un plan estratégico de nuestra confederación hídrica, de todos nuestros ríos, de todos nuestros causes y toda nuestra fuente de abastecimiento", ha remarcado González.

"El temporal es la última estocada y esperemos que sea la última y que las administraciones se pongan de acuerdo para hacer infraestructuras hidráulicas para la próxima sequía. Necesitamos prepararnos", ha destacado Morales.