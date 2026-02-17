Sindicatos anuncian huelga indefinida, acampada y encierros contra la externalización de limpieza en colegios en Sevilla

Archivo - Operarios limpian en las inmediaciones del colegio del barrio de San Jerónimo, - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un calendario de movilizaciones de cara a las próximas semanas para mostrar su rechazo ante la propuesta del Consistorio de externalizar el servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

Entre las acciones, destaca una huelga indefinida de los trabajadores municipales para el mes de abril, aunque "aún no habría fecha de inicio", según han señalado fuentes sindicales a Europa Press.

El calendario de movilizaciones recoge varias concentraciones en el Pleno del Parlamento de Andalucía durante el mes marzo junto con dos manifestaciones en el exterior del Teatro de la Maestranza coincidiendo con los actos del Día de Andalucía y el Pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.

El documento del comité de empresa consultado por Europa Press, recoge una acampada en la Plaza Nueva el próximo lunes 23 de febrero. Asimismo, han convocado una caravana de coches durante el mes de marzo y varios encierros "que se irán comunicando cuando estén concretados". Todo ello en la antesala a la manifestación de este jueves 19 de febrero.

Los sindicatos ha pedido "toda la colaboración posible" a los trabajadores ante lo que califican como "un momento histórico de lucha".

"La anunciada privatización afectará a toda la plantilla, dejará sin cubrir puestos en todos los servicios, deteriorando la prestación de éstos y poniéndolos en cola para justificar futuras privatizaciones", ha reafirmado.

"Queremos estar presentes, y protestando, en los actos realizados tanto por el alcalde como del Presidente de la Junta de Andalucía", ha señalado el comité de empresa.

"UN PLAN ORGANIZADO PARA DESESTRUCTURAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

El anuncio del calendario de movilizaciones coincide con la celebración este jueves de una manifestación contra la propuesta de externalización que va a recorrer el centro de la ciudad a partir de las 13,00 horas desde San Telmo hasta la Plaza Nueva, donde se celebra un Pleno del Ayuntamiento.

Según una nota de CSIF, asistirá a dicha movilización la representación de la plantilla municipal del Ayuntamiento, empresas públicas como Tussam, Lipasam, Emvisesa, Emasesa, así como la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, la Agencia Tributaria, el Patronato de los Reales Alcázares y otros, representando así a un total de 10.000 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla.

"Un procedimiento orquestado de manera estratégica para reducir los servicios públicos en la ciudad y en beneficio de empresas, externalización de todos los servicios, incluidos los más básicos, además de bloquear los recursos humanos o paralizar los procedimientos de plantilla", ha afirmado el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román.

El sindicato ha indicado que el Consistorio "ha dejado de invertir 46 millones de euros" para los servicios públicos de la ciudad. "El ejemplo más actual es la propuesta por parte del alcalde de externalización del servicio de limpieza municipal, por valor de 25 millones de euros, cuando ya la propia plantilla municipal de limpieza está presupuesta por 16 millones", ha señalado.

El secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado las plazas vacantes que tiene el Consistorio que califica como "altísimo y sin cubrir". "Este gobierno municipal no respeta ni a la plantilla, ni a la ciudadanía que recibe los servicios; José Luis Sanz quiere convertir esta ciudad en pan y circo, con multitud de eventos y distracciones, mientras podría parecer que hace negocio con los bienes públicos", ha remarcado.

"NO SE VA A PERDER NINGÚN PUESTO DE TRABAJO"

Ante las críticas de los sindicatos, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha remarcado en varias ocasiones que el nuevo modelo del servicio "no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público".

En una carta a los trabajadores, Sanz ha destacado que la propuesta viene "a sumar recursos" a través de la "modernización, planificación y refuerzo del empleo público" para "garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad del empleo público".

En paralelo, Sanz ha defendido que se van a mantener y convocar las ofertas de empleo público para operarios de limpieza mantenimiento, "dando cumplimiento a las coberturas de vacantes, jubilaciones y a las bajas por incapacidad temporal".

El Ayuntamiento presentaba el pasado viernes el Plan Colegios Limpios en el que se recogía un aumento de la plantilla del personal de limpieza de los 108 colegios de la ciudad hasta llegar a un mínimo de 380 trabajadores, una medida que permitirá ampliar la media de personal por centro, que pasará de 1,8 a 3,6 limpiadores por colegio.

En la presentación del acto, Sanz reconocía la externalización del servicio, aunque aseguró que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

En esta línea, Sanz ha asegurado que "no es el primer servicio de limpieza externalizado" por el Ayuntamiento a lo largo de los años.

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ambos del Partido Popular, presentaron a primero de mes una denuncia ante la Fiscalía contra varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados por "insultos" e "intimidación".

Según el escrito, consultado por Europa Press y facilitado por el Consistorio, los denunciantes "el pasado viernes 30 de enero fueron increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida del Ayuntamiento".

En el transcurso de los hechos, uno de los manifestantes habría amenazado a los concejales diciendo "sabemos donde vives", según han indicado fuentes municipales.