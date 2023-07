Sindicatos cifran en un 98% el seguimiento de huelga en Isla Mágica (Sevilla) y reclaman "salarios decentes"

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudanía de CCOO de Sevilla ha cifrado en un 98% el seguimiento de la huelga en el parque temático y de ocio Isla Mágica y ha exigido "condiciones dignas" para la plantilla, convocada este jueves a un paro de 24 horas, "tras ocho meses de negociaciones y diálogo infructuosos con la dirección".

En una nota de prensa, el presidente del comité de empresa (CCOO), Joaquín de la Concepción, ha asegurado que las propuestas para el nuevo convenio por parte de la empresa son "inaceptables" porque "no respetan nuestra dignidad en un entorno tan exigente como este, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados en la temporada de verano".

"Queremos ser trabajadores libres, no esclavos. La empresa pretende que hagamos entre 200 y 220 horas mensuales, lo que supone echar doce horas al día al aire libre en una ciudad en la que el ambiente se vuelve irrespirable. Y no solo en exteriores, porque en las zonas de trabajo interiores, como las de restauración, no están climatizadas", ha criticado el dirigente sindical.

Además, el presidente del comité de empresa ha manifestado que Isla Mágica "se niega a subir el sueldo a quienes apenas cobran el Salario Mínimo Interprofesional". "Estamos aquí para decir a la empresa que tiene que sentarse a negociar; no es que no queramos trabajar, sino que pedimos, sencillamente, es que las horas se distribuyan de forma que todo el mundo pueda descansar y evitar jornadas maratonianas", ha concluido De la Concepción.

De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que se ha acercado hasta las puertas de Isla Mágica para conocer de primera mano la situación por la que atraviesa la plantilla, ha señalado al respecto que la empresa "quiere cargar sobre los trabajadores costes para tener más beneficios y hacer las ampliaciones a costa de la plantilla".

"La dirección de Isla Mágica tiene que mejorar las condiciones de trabajo.

En ningún caso se pueden empeorar y tiene que haber salarios decentes. ¿A quién se le ocurre pensar que porque han subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a personas que están en la escala más baja, no se les va a subir el convenio colectivo?", ha añadido el dirigente nacional de UGT.

"La gente que trabaja aquí lo tiene que hacer en buenas condiciones y de manera decente. Por eso estoy aquí, porque especialmente he querido estar con este colectivo, que no hay por dónde coger sus condiciones", ha concluido Álvarez.