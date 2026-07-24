El socialista Israel Álvarez, alcalde de Huévar (Sevilla) tras una moción de censura con apoyo de una exedil del PP

El concejal socialista, Israel Álvarez, con el bastón de alcalde en sus manos tras prosperar la moción de censura - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

HUÉVAR (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El concejal socialista Israel Álvarez se ha convertido este viernes, 24 de julio, en el nuevo alcalde de Huévar del Aljarafe tras prosperar una moción de censura promovida por el Grupo Socialista junto con el edil de Ciudadanos y una concejal no adscrita, escindida del Partido Popular, contra la hasta entoces regidora, María Eugenia Moreno (PP).

La propuesta fue registrada el pasado día 10 de julio y ha sido enmarcada por los 'populares' dentro de un "pacto de transfuguismo" para "arrebatar" la Alcaldía "al proyecto elegido por los vecinos". Con tal motivo se había convocado una sesión plenaria de carácter extraordinario este mediodía, ante un abarrotado salón de plenos.

La moción ha contado con el apoyo de la concejala no adscrita Isabel María Romero, que se había presentado a los comicios municipales en las listas del Partido Popular. La hasta hoy alcaldesa aseguraba al respecto, días atras, que la edil "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

Desde que se registró la moción, en el PP han venido poniendo el foco en una coincidencia de fechas, al presentarse la propuesta "apenas dos días después" de quedar visto para sentencia el juicio contra dos ex alcaldes socialistas del municipio, para quienes la Fiscalía solicita doce años de inhabilitación "por presunta compra de votos a través de contrataciones irregulares".

En el PP se ha criticado desde ese momento que la concejala, tras extinguir voluntariamente su relación de afiliación con el partido, hubiera "retenido ilegítimamente" el acta obtenida "gracias a los votos dirigidos al proyecto de la alcaldesa. Será jurídicamente suyo, pero la confianza que permitió obtenerla pertenece a los vecinos que votaron al Partido Popular, por lo que se trata de una deslealtad".

La moción ha llegado, según el PP, "bajo la sombra del pasado judicial del PSOE", dado que se registraba después de que quedase visto para sentencia el juicio contra los antiguos alcaldes socialistas Rafael Moreno y Áurea Moreno. Recuerda el PP que ambos han sido juzgados en la Audiencia Provincial por un presunto delito continuado de prevaricación relacionado con la contratación de 21 vecinos entre 2014 y 2019.