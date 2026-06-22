Solucionada la incidencia en las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla tras casi dos horas de retrasos

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha confirmado que se ha solucionado la incidencia que afectaba a las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla a las 13,54 horas de este lunes, 22 de junio.

Según ha señalado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje difundido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), se registraron retrasos por una incidencia en los sistemas de señalización entre las estaciones de Brenes y Santa Justa.

Adif ha indicado que se irán recuperando las frecuencias de paso habitual de manera gradual.