Estos son los espectáculos de esta semana en la programación de Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla contará en su novena semana de conciertos, del 18 al 22 de agosto, con cinco encuentros musicales que recorrerán distintas épocas, territorios y formas de expresión, desde la creación actual hasta la música renacentista.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, las entradas a todos los espectáculos están disponibles al precio único de 7 euros, y pueden adquirirse a través de la página web oficial de la actividad.

Este martes 18 de agosto, será el turno de la cantante y compositora Antonia Ferrà, que presenta 'Sunshine', un espectáculo basado en su primer trabajo discográfico, donde soul, gospel, R&B y pop se combinan en un repertorio de marcado carácter personal, concebido como un viaje de superación, amor propio y búsqueda de nuevos horizontes, el concierto reúne trece composiciones que reflejan una identidad artística ya definida.

De la misma manera, el miércoles, 19 de agosto, Graci Rodríguez y Manuel Soto "Noly" presentarán 'El campo no tiene llave; raíces y sueños de libertad', un concierto que une flamenco, rock andaluz y canción de autor a través de un repertorio de composiciones originales. Las canciones de su último trabajo, 'Mi garganta y tu compás', toman el mundo de los sueños como punto de partida para reflexionar sobre la identidad y la libertad, además de un homenaje a grupos fundamentales del rock andaluz como Triana, Alameda, Cai y Medina Azahara.

Por su parte, el jueves, 20 de agosto, actuarán Diego Villegas, reconocido con el Giraldillo al Mejor Instrumento Solista de la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2020, y Víctor Franco, que presentan 'In crescendo', dos músicos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) unidos por una profunda afinidad artística y una permanente curiosidad musical. Finalistas de los Premios SGAE de Flamenco Paco de Lucía, ambos parten de una sólida formación flamenca para abrirse a otros lenguajes.

Así, el viernes, 21 de agosto, Kid Carlos Trío, integrado por Kid Carlos (guitarra y voz), Lalu Cordón (bajo) y Stefano Di Rubbo (batería), ofrecerá una propuesta donde el blues de raíz dialogará con influencias del jazz, el funk y el rock. Su repertorio alterna composiciones originales con revisiones de grandes referentes como Willie Dixon, Freddie King, Peter Green o Stevie Ray Vaughan.

Igualmente, el sábado, 22 de agosto, actuará Dura Sorte, que presentará 'Por vos tengo la vida', un viaje por la música renacentista en el marco de la conmemoración del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. El dúo, formado por la soprano María José Pire y el laudista Alejandro Sosa, recupera la estrecha relación entre poesía, voz y cuerda pulsada que caracterizó la música de las cortes europeas del siglo XVI.

El repertorio reunirá obras italianas, franco-flamencas y españolas, desde las frottole de Tromboncino y Cara hasta la célebre 'Mille regretz', conocida como 'La canción del emperador', junto a romances y canciones ibéricas.