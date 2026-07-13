Sonidos afroamericanos y tango conforman la cuarta semana de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla

La cantante y compositora Antonia Ferrà, presenta 'Sunshine' en Noches en los Jardines del Real Alcázar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vigésimoséptima edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, vigente hasta el 19 de septiembre, afronta en su cuarta semana una programación que ofrece cinco nuevos conciertos que tendrán lugar desde el martes 14 hasta el sábado 18 de julio.

Los sonidos afroamericanos y del Mediterráneo, el tango y la música española conforman una propuesta que "vuelve a reunir estilos y artistas de reconocido prestigio en uno de los ciclos culturales más consolidados del verano sevillano", según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

En concreto, el martes, 14 de julio, actuará la cantante y compositora Antonia Ferrà, que presenta 'Sunshine', un espectáculo basado en su primer trabajo discográfico, donde soul, gospel, R&B y pop se combinan en un repertorio de "marcado carácter personal". Concebido como un viaje de "superación, amor propio y búsqueda de nuevos horizontes", el concierto reúne trece composiciones que reflejan una identidad artística en "plena madurez".

En formato de quinteto, la propuesta mantiene la riqueza sonora del álbum y potencia la cercanía y la fuerza del directo. Desde su estreno en 2024, 'Sunshine' ha pasado por festivales y escenarios de Andalucía y Baleares. Con este proyecto, Antonia Ferrà "se consolida como una de las voces emergentes de la escena independiente".

El miércoles, 15 de julio , actuará Alquimia Tango Dúo, integrado por el flautista Juanma Navia y el guitarrista Ramón Maschio. Extremadura y Buenos Aires se encuentran en una propuesta que recorre la historia del tango desde sus orígenes hasta la actualidad, "combinando grandes clásicos, obras contemporáneas y composiciones propias".

Estrenado en el Festival de Tango de Granada, el dúo ha desarrollado una "intensa actividad concertística y pedagógica en España y Portugal". Su interpretación "aúna tradición, innovación, arreglos originales e improvisación, poniendo de relieve la riqueza melódica y armónica de un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que mantiene intacta su capacidad para emocionar".

El jueves, 16 de julio, actuará el pianista Lluís Coloma, uno de los "grandes referentes europeos del blues y el boogie-woogie". Su recital recorre la evolución de este género a través de un repertorio que combina "grandes clásicos con composiciones propias, mostrando la fuerza rítmica, la improvisación y la vitalidad de una música estrechamente vinculada al blues y al rhythm&blues".

Con una "consolidada trayectoria internacional", Coloma ha actuado en "destacados festivales" de Europa, Asia y América, convirtiéndose en uno de los intérpretes europeos "más destacados" de este género. Su estilo, marcado por una "sólida técnica" y una comunicación directa con el público, convierte cada concierto en una "experiencia diferente, llena de ritmo, creatividad y espontaneidad".

El viernes, 17 de julio, actuarán la violista Marian Herrero y el pianista Daniel del Pino, que ofrecerán un recital dedicado a la etapa parisina de Manuel de Falla y Joaquín Turina, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano.

Al hilo, el programa reúne algunas de sus obras más representativas en versiones para viola y piano, ofreciendo una nueva perspectiva sonora sobre un repertorio esencial de la música española. El concierto se completa con 'Requiebros', de Gaspar Cassadó, obra que dialoga con el "universo creativo de ambos compositores". Con una "sólida proyección internacional", ambos intérpretes destacan por su labor de difusión del repertorio camerístico español desde una "interpretación rigurosa, expresiva y de gran sensibilidad".

Por su parte, el sábado, 18 de julio, actuará Yaleili, que presenta 'Una noche entre al-Ándalus y Oriente Medio', un concierto que explora los "vínculos históricos y musicales entre ambas orillas del Mediterráneo". El repertorio reúne canciones tradicionales árabes, melodías andalusíes y palos flamencos, creando un diálogo entre culturas a través de la voz, la guitarra flamenca, el oud, la percusión y el bouzouki.

Integrado por la cantante siria Ebla Sadek, el guitarrista y oudista Dennis Duffin y el multiinstrumentista Chiqui García, el grupo ha actuado en destacados festivales y espacios culturales de España y Portugal. Su propuesta invita al público a descubrir un universo sonoro "donde tradición, creatividad e intercambio cultural conviven con naturalidad". Las entradas, al precio único de 7 euros, pueden adquirirse a través de 'www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas'.