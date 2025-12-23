La soprano granadina Mariola Cantarero actúa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla para celebrar la Navidad

La soprano granadina Mariola Cantarero. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La prestigiosa soprano granadina Mariola Cantarero, una de las "grandes figuras" del bel canto en España y con proyección internacional, ofrecerá el próximo viernes, 26 de diciembre, un recital navideño "muy especial" en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Tal y como ha detallado el Teatro de la Maestranza en una nota, bajo el título 'Diva Navidad', y acompañada por Antonio José Henares al piano y Manuel Luque a la percusión, la artista propone un "emotivo recorrido musical" por villancicos y canciones tradicionales de distintos países como Austria, Alemania, Italia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y España.

Así, el programa combina "grandes clásicos universales" con joyas del folclore popular andaluz y catalán, incluyendo "piezas emblemáticas" como 'Blanca Navidad', 'Adeste fideles', 'Noche de paz', 'Joy to the World', 'El tamborilero' o 'Feliz Navidad', junto a villancicos tradicionales como 'Campana sobre campana' o 'Madre, en la puerta hay un niño'.

Reconocida como uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista, Mariola Cantarero ha sido galardonada en "numerosos concursos internacionales" de canto y ha recibido "importantes distinciones" a lo largo de su carrera, entre ellas el Premio Ópera Actual (2002), la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada y la Medalla de Oro de Andalucía (2011). Las entradas para este recital ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la web oficial y en las taquillas del Teatro de la Maestranza.