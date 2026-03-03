Sorprendidos con un detector de metales sin autorización en una zona arqueológica de La Puebla de los Infantes (Sevilla)

Un agente del Seprona junto a un detector de metales que estaba siendo utilizado sin autorización en La Puebla de los Infantes. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Lora del Río (Sevilla) han identificado a dos personas tras ser sorprendidos utilizando un detector de metales sin la preceptiva autorización administrativa.

La intervención se inició durante el servicio de prevención de la Guardia Civil ante posibles expolios del patrimonio histórico en una zona considerada de interés arqueológico en la citada localidad, tras las intensas lluvias registradas que hacían especialmente favorables las condiciones para dicha actuación ilícita, señala en un comunicado.

En el transcurso de dicho servicio los guardias civiles observaron a una persona portando un detector de metales y al acompañante con un objeto de labranza, quienes al percatarse de la presencia de la Guardia Civil trataron de ocultar dichos objetos debajo de un vehículo.

La Guardia Civil procedió a la identificación de ambas personas y constató que carecían de cualquier tipo de autorización administrativa para el uso de tales detectores de metales. Asimismo, fueron intervenidos distintos objetos, entre ellos fragmentos de monedas.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente para la posible incoación de expediente sancionador como presuntos autores de una infracción conforme a lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español, complementaria de la normativa autonómica de Protección del Patrimonio Histórico Andaluz.

La Guardia Civil de Sevilla recuerda que la utilización de detectores de metales sin la correspondiente autorización administrativa constituye una infracción grave, estando estrictamente regulado su uso para la protección del patrimonio arqueológico pudiendo derivar incluso en responsabilidad penal si se comprobase daño o expolio al patrimonio.