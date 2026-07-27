El sorteo de Fin de Semana de la ONCE deja 200.000 euros en la urbanización 'La Mulata' de Utrera (Sevilla)

Vendedor de la ONCE, Víctor Manuel Vázquez, que ha dado el premio en Utrera - ONCE

UTRERA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del pasado domingo ha dejado una parte de su fortuna en Utrera (Sevilla) con 200.000 euros repartidos por Víctor Manuel Vázquez, vendedor desde hace ya 24 años, que vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno en la urbanización 'La Mulata'.

Según ha informado el grupo social en una nota de prensa, Vazquez recorre los bares y la panaderia de la zona para dejar sus cupones y ha destacado que "incluso cuando no vendo, los tengo encargados". Además, ha relatado que "son unos clientes maravillosos, tenemos una relación de amistad" y ha añadido que "diez cupones premiados son diez personas felices gracias a ti, es una sensación maravillosa". Por tanto, Víctor ha concluido que mantiene la ilusión pese al reparto de premios, "para esto vengo aquí, para que toque. Es mi trabajo y lo hago con gusto".

Asimismo, este sorteo también dado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, sumando un total de 240.000 euros, en El Puerto de Santa María (Cádiz) y otro en Pozoblanco (Córdoba). En este sentido, el fin de semana ha sido "de fortuna" para Andalucía con los sorteos de la ONCE, puesto que desde el viernes del 'Cuponazo' al domingo con el sorteo dedicado al Día de los Abuelos bajo el lema 'Vuestra historia, nuestro tesoro', ha repartido más de 11,8 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba.

Así, para el próximo martes el 'Eurojackpot' ofrece un bote de 10 millones de euros y para el 15 de agosto el 'Extra de Verano' sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.