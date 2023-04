El Sorteo de la ONCE deja 350.000 euros en cupones vendidos en la puerta de un supermercado de Dos Hermanas

Ruperto Barba - ONCE

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ruperto Barba, vendedor de la ONCE desde 2013, ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Virgen de los Desamparados de Dos Hermanas (Sevilla), a las puertas de un supermercado, en la barriada del Catalino.

"Ahora mismo estoy emocionado por mis clientes, que a alguno les hace mucha falta", decía esta mañana mientras contaba a todo el que entraba en el supermercado que había dado el premio. "Todos los días estoy deseando que me llamen para que me digan que he dado el premio y cuando toca es una alegría muy grande, encima en Semana Santa", decía visiblemente orgulloso.

Este último sorteo de la ONCE tenía motivo andaluz y estaba dedicado al 75 Aniversario de la Hermandad de Jesús Cautivo, Nuestra Madre de las Lágrimas y San Juan Evangelista de la localidad onubense de La Palma del Condado, que procesiona en Martes Santo.