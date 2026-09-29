Subdelegación destaca el descenso del 80% de avistamientos de narcolanchas por el Guadalquivir en el último año

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha destacado que el número de avistamientos de embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Guadalquivir se ha reducido en el último año en un 80 por ciento "como consecuencia del incremento de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, así como el despliegue en el río por los servicios marítimos".

Según ha detallado Subdelegación en una nota de prensa, la mayoría de los avistamientos actuales en el río están relacionados con "maniobras de refugio", lo que "pone de manifiesto el cambio en el uso del Guadalquivir por parte de estas embarcaciones y la eficacia de los dispositivos desplegados para dificultar su utilización como vía de introducción de droga". No obstante, han señalado que "no se debe bajar la guardia porque la batalla contra el narcotráfico requiere de un esfuerzo constante".

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, que ha calificado de "drástico" el descenso en el uso del Guadalquivir como canal de introducción de la droga, según los datos oficiales conocidos en la mesa de coordinación operativa del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar celebrada este martes en Sevilla.

Asimismo, Toscano ha indicado que esta caída en la presencia de embarcaciones dedicadas al narcotráfico se produce en paralelo al "refuerzo continuado de los medios humanos y materiales destinados a la vigilancia del río y su entorno", así como al trabajo desarrollado por los servicios marítimos tanto en el propio Guadalquivir como en la zona de su desembocadura, donde la Guardia Civil mantiene embarcaciones casi de manera permanente.

Además, Toscano ha mostrado su satisfacción con los resultados del último año y ha expresado su agradecimiento por el compromiso y trabajo realizado por la Guardia Civil, así como por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, aunque ha defendido que "queda mucho trabajo por hacer, si bien la línea de trabajo está marcada para seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico".

En esta línea, los resultados positivos del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, dotado con 190 millones de euros en los últimos ocho años y con un balance acumulado, para el conjunto de las seis provincias andaluzas afectadas, de 49.755 operaciones, 34.499 detenidos e investigados, 2.321 toneladas de droga incautada, 3 millones de litros de combustible, 3.531 armas de fuego y 2.398 embarcaciones incautadas. Las plantillas policiales han aumentado un 16 por ciento y el índice de cobertura alcanza el 95 por ciento.

En contexto, la mesa de coordinación operativa, presidida por el delegado del Gobierno en Andalucía, es el órgano que analiza los resultados, fija prioridades y coordina las acciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que afecta a las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

El plan se creó en 2018 y la actual quinta edición está vigente desde el pasado 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, con una dotación económica para este bienio de 38 millones de euros. En las reuniones de coordinación participan los subdelegados de las provincias, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y Vigilancia Aduanera.