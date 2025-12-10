Subdelegado del Gobierno felicita a la Policía por "la rápida" operación en las Tres Mil Viviendas en Sevilla

El subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha felicitado este miércoles el trabajo "meticuloso y rápido" de la Policía Nacional en una operación se ha saldado con siete detenidos tras una reyerta este viernes en el barrio de las Tres Mil Viviendas.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Toscano ha enmarcado la acción dentro del "compromiso del Gobierno de España y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con la protección de los vecinos, independientemente del barrio o del municipio de la provincia en el que residan".

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas a siete personas, una de ellas menor de edad, por una reyerta en la que se emplearon armas de fuego el pasado viernes 5 de diciembre. Cuatro de los detenidos han sido enviados a prisión y el menor ha ingresado en un Centro de Internamiento de Menores.

En estos registros se han intervenido dos armas cortas de 9 mm, 120 cartuchos de 9mm, 1 pistola de airsoft, 1 funda de escopeta y munición de escopeta, más de 850 plantas de marihuana en distinto estado de floración, 56 envases de 1 kg de cogollos de marihuana envasados al vacío, dos escopetas, una de ellas con número de serie borrado y munición del calibre 12 y 20, 20 g de cocaína, 50 g de heroína, unos 2000euro en diferentes monedas y billetes y gran cantidad de joyas.