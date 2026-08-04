El Subdelegado del Gobierno en Sevilla destaca la bajada del paro por sexto mes consecutivo con 13.000 personas menos

Archivo - El subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, Francisco Toscano. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado positivamente los datos del paro del mes de julio presentados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno central, que reflejan que 13.005 las personas han salido de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, este dato ha situado la tasa de paro de la provincia en un 13,45 por ciento de la población activa, un 9,5 por ciento menos de parados, con 131.385 desempleados, frente a los 145.000 de 2025.

En este sentido, Toscano ha afirmado que es una "nueva noticia positiva" para la Sevilla, que confirma la "mejora del mercado laboral" de la provincia, especialmente entre las mujeres y entre las personas de mayor edad, "gracias al buen comportamiento de sectores como los servicios".

Asimismo, son 49.828 los varones en paro y 81.557 las mujeres. Aunque la tasa media es del 13,45 por ciento, el paro femenino se sitúa en el 18,01 por ciento, mientras el masculino está en el 9,50 por ciento.

Por sectores, la tasa más alta, con el 22,93 por ciento, corresponde a personas sin empleo anterior, con una mejora de 1,57 puntos porcentuales en el último año. La agricultura tiene los mejores resultados al caer desde el 20,66 al 12,78 por ciento, lo que representa un descenso de 7,88 puntos. La tasa en Industria es del 8,38 por ciento (-0,37 puntos), en Construcción 14,80 por ciento (-3,37) y en Servicios 13,16 por ciento (-1,57).

En datos absolutos, el sector servicios es el que tiene mayor número de parados (93.138), seguido por las personas sin empleo anterior (13.801). En la construcción son 11.157, en Industria 7.233 y en Agricultura 6.056.