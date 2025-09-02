El subdelegado valora que "solo el 10%" de los incendios en la provincia de Sevilla en 2024 son intencionados

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado que durante la campaña de 2024 de incendios en la provincia, la Guardia Civil ha identificado un total de 48 incendios, de los que "solo el 10% han sido intencionados". Toscano ha valorado los datos de la campaña 2024 en un momento en el que el actual operativo se encuentra al 68% en Andalucía y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (CEDOD) ha dado por finalizado el estado de preemergencia, declarado el 12 de agosto.

Según ha concretado el subdelegado en una nota de prensa, del total de fuegos, cinco fueron ocasionados de manera intencionada y siete por negligencia, lo que aumenta a doce, el 25%, los incendios provocados por la mano del hombre y que han generado responsabilidad penal en 2024 en Sevilla. En este sentido, se ha investigado y detenido a seis autores.

El subdelegado ha subrayado que en la provincia el Instituto Armado dedicó en el mismo periodo más de 2.850 servicios tanto para la prevención como para la investigación de incendios forestales, una media de veinte servicios por día.

La lucha contra incendios ha sido desempeñada por todas las unidades territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, con "mayor esfuerzo" en el caso del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

La Guardia Civil actuó en 174 incendios agrícolas no forestales, una tarea "fundamental" en la lucha contra incendios, ya que son este tipo de conatos los que pueden evolucionar a incendio forestal en caso de una actuación deficiente o tardía, según ha concretado Toscano.

Además, se interpusieron 159 denuncias por incumplir normativas medioambientales y de carreteras.

El 2024 finalizó con una extensión aproximada de 383,79 hectáreas, un 29,5% menos que en 2023, cuando se registraron 39 conatos forestales, por lo que, aunque el número de focos ha sido mayor, los datos indican una mejora en los resultados de la última campaña, donde más del 65% de los fuegos calcinaron superficies inferiores a una hectárea.

Además, en 2024 tampoco se registró ningún gran incendio, catalogados como aquellos que afectan a superficies superiores a las 500 hectáreas.

Respecto a las localizaciones de estos fuegos, los datos sitúan a Alanís, Aznalcázar, La Algaba y Lora del Río como los municipios con mayor número de conatos registrados.