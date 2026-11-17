La concejala de Podemos Sevilla, Susana Hornillo en Los Pajaritos. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha exigido al Gobierno municipal de José Luis Sanz la activación "inmediata" de un plan de choque de mantenimiento urbano para mejorar el viario y las infraestructuras del barrio de Los Pajaritos.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, esta reclamación se ha produce tras la visita de trabajo realizada a la zona por la concejala junto al presidente de la asociación vecinal Tres Barrios, Salvador Muñiz, en la que ha podido constatar el "grave deterioro" del espacio público y la desatención por parte de los servicios municipales.

En esta línea, Hornillo ha instado a la administración provincial a apoyar y cumplir la moción presentada por Podemos para hacer frente a una realidad socioeconómica marcada por una profunda vulnerabilidad estructural y una severa brecha de desigualdad urbana.

"Un Ayuntamiento que da la espalda a la extrema desigualdad en su ciudad no es solo un gobierno irresponsable, sino que se convierte en cómplice activo de su consolidación", ha valorado la edil, que ha considerado que "administrar una ciudad no puede reducirse a embellecer los barrios de tránsito turístico mientras se condena al ostracismo a aquellos en los que residen las familias que viven y trabajan en Sevilla los 365 días del año".

Asimismo, ha afeado que "cuando desde las instituciones se omite la inversión sistemática en una zona desfavorecida, el Ayuntamiento se transforma en arquitecto de la exclusión".

La iniciativa registrada por la formación morada ha recogido peticiones vecinales y pivota sobre el último informe de Indicadores Urbanos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a la sección que comprende a Los Pajaritos y Amate como la zona con menor renta neta media anual por habitante de toda España, registrando apenas 7.688 euros por persona.

Del mismo modo, la moción ha subraya que este dato contrasta drásticamente con los más de 52.900 euros del Casco Antiguo, evidenciando una polarización interna extrema.

CORTES DE LUZ Y SUPERVIVENCIA A TRAVÉS DEL TEJIDO ASOCIATIVO Además de la exigencia de un plan de mantenimiento viario para acabar con las barreras arquitectónicas y los alcorques vacíos, el documento impulsado por Hornillo pone el foco en los suministros básicos.

Según han apuntado desde Podemos, las familias de Los Pajaritos, la Candelaria y Madre de Dios "sufren continuos cortes de luz aún estando al corriente del pago de sus facturas", una situación que se agrava drásticamente durante los episodios climáticos extremos.

"Frente a este escenario de exclusión, la zona subsiste gracias a una intensa actividad de plataformas vecinales y entidades sociales que demandan de forma continua una mayor inversión pública y planes integrales de regeneración urbana", ha indicado.

Por ello, la moción también solicitará un aumento de las partidas presupuestarias y de las subvenciones destinadas al tejido asociativo local, fundamental para amortiguar problemáticas sociales añadidas como el absentismo escolar y la incidencia de la economía sumergida.

La batería de propuestas, que se votará en la próxima sesión plenaria, se completará con la exigencia de revitalizar el Mercado Municipal de la Candelaria, impulsar la rehabilitación integral de viviendas más allá de los proyectos actualmente en curso y aumentar los efectivos de la Policía de Barrio para garantizar una convivencia segura y digna en las calles de la zona.