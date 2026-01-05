Suspendida la Cabalgata de Reyes Magos en Mairena del Aljarafe (Sevilla) por la lluvia

Suspensión de la Cabalgata de Reyes Magos de Mairena del Aljarafe. - AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha confirmado la suspensión definitiva de la Cabalgata de Reyes Magos debido a la aparición de la lluvia en el transcurso del desfile.

Las precipitaciones han hecho acto de presencia sobre las 17,00 horas obligando a las carrozas a tener que refugiarse en el Centro Hípico, donde se van a quedar hasta nuevo aviso, según ha informado el Consistorio en una publicación en redes sociales.

El desfile salía a las 15,00 horas desde el Polideportivo Francisco León con un cortejo formado por cerca de 300 beduinos y 270 niños. Además, se iban a repartir 24.000 pelotas, 15.000 peluches, 14.000 kilos de caramelos y miles de pequeños juguetes.

En Tomares también se ha suspendido la Cabalgata por la lluvia, mientras que en Sevilla capital el defile ha continuado a pesar de la aparición de las precipitaciones a la salida durante varios minutos.