La lluvia suspende en Sevilla la circulación del Metro entre Amate y La Plata y detiene los Cercanías C-1, C-4 y C-5

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Sevilla ha anunciado este miércoles la suspensión de la circulación del servicio entre las estaciones de Amate y La Plata debido a las últimas lluvias que se están produciendo en la ciudad.

Según ha informado en una publicación en redes sociales, los trenes circulan entre Ciudad Expo hasta 1º de Mayo y desde La Plata hasta Olivar de Quintos.

Por su parte, fuentes de Adif han confirmado a Europa Press, la suspensión de la circulación por ambas vías entre el Apeadero San Bernardo y la Estación de Santa Justa, por acumulación de agua en las vías. Los trenes de Cercanías de la línea C-1, C-4 y C-5 se encuentran detenidos en las estaciones.

Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y Huelva por una falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto (Huelva).

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Consistorio ha confirmado un total de 115 incidencias por parte del Centro de Control de Policía Local desde la medianoche de este miércoles. La más destacada ha sido el cierre del paso subterráneo de Mercasevilla por presencia de agua. También se han cortado 3 carriles en la Ronda del Tamarguillo por la caída de una rama.