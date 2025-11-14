Suspendido el servicio de Media Distancia y Cercanías por incidencia en un tren de mercancías en Majarabique (Sevilla)

Archivo - Un tren llega a la estación de Cercanías de Renfe en el Palacio de Congresos, en una foto de recurso. - RENFE - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de ancho convencional entre Sevilla y Majarabique se ha visto interrumpida por una incidencia localizada en un tren de mercancías en la estación de Majarabique.

La suspensión momentánea del tráfico ferroviario, a petición de los servicios de emergencia, está causada por una fuga de argón, sin riesgo para las personas, tal como informa Renfe en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

En este sentido, se ha reanudado la circulación en la línea de Alta Velocidad, quedando pendiente el restablecimiento de los trenes de Media Distancia y la línea C-1 de Cercanías Sevilla.