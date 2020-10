El Teatro Alameda acoge la actuación de Tatiana Eva-Marie dentro del Sevilla Swing Festival

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alameda acoge el día 17 de octubre la actuación de la

vocalista Tatiana Eva-Marie, una de las intérpretes de jazz mejor valoradas por la prensa internacional y en la escena musical de Nueva York, que llega a este escenario en el marco del programa del Sevilla Swing Festival 2020.

Lo hará junto a la banda Duved and his Transatlantic Five y en el mismo Teatro en el que tocará, la noche anterior, el sexteto Le Dancing Pepa, informa el Ayuntamiento en un comunicado. Se trata así de una octava edición especial del Sevilla Swing que, debido a la

incidencia de la Covid-19, ha reducido su programación a estos dos conciertos de "gran envergadura" con los que "pretende seguir consolidándose como referencia indispensable dentro del panorama europeo de música y baile swing".

Además, y como complemento de ambas citas, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acogerá, también el día 17 pero a mediodía, una actuación a cargo del trío Radio Huachaca.

Por primera vez desde 2013 y gracias al esfuerzo de artistas, organizadores y entidades colaboradoras, se han trasladado a este otoño las habituales fechas primaverales del festival, que cuenta con el apoyo del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), el Cicus y la Asociación Swing and South, así como del programa Europa Creativa de la UE a través del proyecto Swinging Europe.

De esta forma se pretende dar continuidad a la oferta cultural de calidad asociada a este event, con un programa musical que incluye a grandes nombres del panorama swing internacional "que de otra forma no suelen recalar en la ciudad y ni siquiera en el país". Es el caso de la vocalista Tatiana Eva-Marie, nombrada estrella emergente del jazz

por la prestigiosa revista Vanity Fair.

Esta artista suiza asentada en Brooklyn ha recibido también los elogios de publicaciones como el New York Times, el Wall Street Journal o Downbeat, por su exploración del swing a través de la lente del París de los años 30 con su reputado grupo Avalon Jazz Band. Comparada a vocalistas de la talla de Cécile McLorin y habiendo llegado a ser telonera de Norah Jones, Tatiana Eva-Marie actúa dos o tres veces por semana en Nueva York, así como en estrenos de películas de Hollywood (y series como 'Mad Men') y en festivales de todo el mundo.

En Sevilla estará al frente de la banda de Duved Dunayevsky, guitarrista israelí reconocido como el principal intérprete actual en el

estilo manouche que popularizó Django Reinhardt. También ocupará las tablas del Teatro Alameda la banda de origen valenciano Le Dancing Pepa, formada por la nueva generación de jazzmen españoles especializada en recrear el sonido del Nueva York de los años 20 y que han colaborado con artistas de la talla de Gunhild Carling. A base de piano, batería y

contrabajo, junto a un trío de vientos (trombón, trompeta y saxo alto), traerán a Sevilla su mezcla rítmica y muy disfrutable de lindy hop, swing clásico y blues frenético.

Habituales en eventos nacionales e internacionales como los festivales Shake That Lake de Suiza o Swing Aout de Francia, fueron seleccionados de forma reciente para participar en The World Jam, la batalla entre las mejores bandas de swing del mundo, donde se convirtieron en la gran sorpresa por su capacidad para revolucionar los escenarios, a través de su tan potente como divertida puesta en escena y su versatilidad en el repertorio.

Por su parte, Radio Huachaca actuará en el patio del Cicus a partir de las 13,00 horas del sábado, en dos pases de unos 45 minutos cada uno. Este trío, integrado por el músico chileno Sebastián Orellana (guitarra y voz, La Big Rabia) y los sevillanos Marcos Padilla (guitarra y voz, O Sister!) y Daniel Abad (contrabajo, Mansilla y Los Espías), pondrá en escena un repertorio de jazz, valses, boleros y folclore hispanoamericano con especial homenaje a la figura de Roberto Parra. El

hermano de Nicanor y Violeta inventó el jazz huachaca, un estilo que mezcla el manouche de origen gitano-belga con la cueca propia de Chile.

Música eminentemente popular, tradicional y que, en directo, recreará los ambientes de boliches y cabarets para los que fue concebida.

Promovido por la agencia Marmaduke, la asociación Crazy People, la escuela Sevilla Swing Dance y las diseñadoras Lavique y Marilene, con la idea de aunar la música en directo con el baile, Sevilla Swing recrea una época en la que estas dos modalidades artísticas iban de la mano en un movimiento común que llenaba los clubes y salones de baile allá por los años 20, 30 y 40 del pasado siglo.

En estas ocho ediciones, el evento ha ido creciendo hasta rondar los 5.000 espectadores y ampliando sus actividades con conciertos, talleres de baile, cabarets, markets, exposiciones, masterclasses de música y fiestas swing.