El teatro de calle vuelve a Mairena del Alcor (Sevilla) con un montaje propio de la compañía 'Cerrado por obra'

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Mairena del Alcor (Sevilla) volverán a convertirse los días 21 y 27 de septiembre en escenario para la compañía teatral 'Cerrado por obra', que repite con un montaje propio y original que ya representó en junio con gran acogida: 'Mayrena. Ruta teatral'.

La propuesta se ha presentado en la Casa de la Provincia este viernes, donde se ha subrayado que no se trata de una ruta turística teatralizada "al uso". "Es un espectáculo completo, una obra de teatro de calle de una hora de duración, que se representa a lo largo de un recorrido 800 metros, totalmente accesible desde la Plaza Antonio Mairena", destaca en una nota de prensa.

Dirigido de forma colectiva por Paula Domínguez, Fátima Chamorro y José Manuel Lozano, la obra aúna investigación histórica, recuerdos y recreación de personajes reales a partir de las entrevistas que se han realizado a quienes los conocieron y recuerdan.

El citado espectáculo comenzará a las 20,00 horas el domingo 21 y el sábado 27 de septiembre, con plazas limitadas. Las entradas se pueden adquirir en 'www.giglon.com' y en los enlaces de las redes sociales de la compañía de teatro.

Cuando se representó en junio, más de 40 personas por sesión asistieron a este espectáculo de teatro de calle, público local pero también llegado de municipios del entorno, como Alcalá de Guadaíra, El Viso o Sevilla.

La compañía 'Cerrado por obra' tiene su origen en el taller de teatro del IES Los Alcores y, desde su creación en el año 2007, ha realizado más de 400 funciones, ha participado en festivales nacionales e internacionales y ha obtenido numerosos reconocimientos.