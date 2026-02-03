Teatro Gutiérrez del Alba de Alcalá (Sevilla) acoge el Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas desde este martes

Imagen de archivo del Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El 38º Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas, que organiza la Asociación Alcalareña de Carnaval con la colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores, dará comienzo este miércoles en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha precisado el Consistorio local en una nota, un total de 26 agrupaciones, diez de ellas alcalareñas, participan en la edición de este año. El resto llegarán desde distintos puntos de la provincia y la comunidad autónoma andaluza, incluidas Sevilla capital y los municipios hispalenses de Mairena del Alcor, Arahal y Marchena, así como Cádiz y la localidad gaditana de Chipiona.

En contexto, desde este martes hasta el 8 de febrero, darán lugar las semifinales del Concurso de Agrupaciones a las 20,30 horas y domingo a las 19,00 horas. El día 14 de febrero será la Gran Final del concurso a las 19,00 horas, dando paso el día 15 de febrero a la Fiesta del Hornazo en la Plaza del Duque a partir de las 12,00 horas y el día 21 de febrero el Gran Desfile de la Ilusión a las 17,00 horas.

Por su parte, la Fiesta del Hornazo, fiesta tradicional en la que se reparte pan horneado con chorizo y se disfruta de actuaciones en directo, se traslada en esta edición a la Plaza del Duque, la Plaza de los Pintores Paisajistas, y El Perejil. Allí habrá actuaciones de las agrupaciones locales que se suman a la fiesta y la actuación de la Comparsa gaditana 'Los Locos' conocida como La Cantera.

Para este evento, el Ayuntamiento alcalareño en la Plaza del Duque se ha previsto un servicio de limpieza especial previo y a posteriori para que el lunes amanezca la zona totalmente limpia y recogida. Igualmente se ha contemplado servicio de restauración en barra y aseos portátiles, además del plan de evacuación para los dispositivos sanitarios, con zonas restringidas al tráfico, y áreas libres para el tránsito de público.

Por ello, desde la Administración local y la Asociación se solicita la colaboración de los restauradores de la zona para hacer negocio y cumplir con las prescripciones que garanticen la seguridad de los asistentes, así como la colaboración ciudadana atendiendo las indicaciones de los organizadores para una correcta convivencia ciudadana en el disfrute de las fiestas.

Por otro lado, el sábado, 21 de febrero, se desarrollará el Gran Desfile de la Ilusión, con un recorrido que parte desde la Avenida de la Constitución a las 17,00 horas hacia Barrio Nuevo, Plaza Paraíso, La Plata, Cervantes, Plazuela, calle Mairena, Barrero, Santa Ana, Antonio Mairena, Cruz del Inglés, Arahal, Santa Lucía, Sauce, Naranjo, Álamo, Tren de los Panaderos, Arriero, para llegar al recinto ferial y finalizar en la Caseta Municipal a las 20,45 horas, donde habrá una fiesta fin de desfile con la actuación de la Chirigota del Peluca 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos' sobre las 23,00 horas.