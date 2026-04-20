El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá (Sevilla) acoge el documental 'Quejíos y Leyendas'

La presentación del documental 'Quejíos y Leyendas' en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El documental del joven alcalareño Jesús Ballesteros 'Quejíos y Leyendas', que aprovecha el "atractivo audiovisual para ahondar en el conocimiento del flamenco" y que ha sido rodado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha proyectado en el Teatro Gutiérrez de Alba con "gran interés" entre los aficionados a este arte al incluir la participación de artistas reales de Alcalá.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el delegado del área municipal de Identidad, Christopher Rivas, ha destacado que se trata de "un trabajo que une historia, emoción y música para conectar pasado y presente, poniendo en valor el flamenco como una de las expresiones culturales más profundas de Alcalá y como parte esencial de nuestra identidad".

Además, Rivas ha valorado que el interés por este arte está "plenamente de actualidad" entre todas las edades, "cuestión que fortalece no sólo la música, sino nuestras señales propias de identidad".

'Quejíos y leyendas' comenzó como un Trabajo de Fin de Grado (TFG) y se ha convertido en un audiovisual de 50 minutos "interesante y muy trabajado". Se trata de un documental "sensorial y emocional" que entrelaza la leyenda de la princesa Al-Guadaira contada por un profesor a su alumnado en el Castillo de Alcalá, con "la esencia del flamenco" en la ciudad de la mano de la Peña Flamenca El Arrabal.

A través de la poesía de José María Gutiérrez de Alba, la narración oral y la música, el documental reconstruye esta historia de amor, traición y destino, utilizando los diferentes palos flamencos para expresar las emociones que la atraviesan como "la inocencia, la rebeldía, la fiesta, la pena y la pérdida".

De este modo, las voces de los narradores se funden con los testimonios de los propios artistas flamencos, quienes, a través de sus vivencias, "conectan su arte con los sentimientos universales de la historia". Mediante estas voces, el documental revela cómo el flamenco, nacido de vivencias reales, sigue siendo "un puente entre el pasado y el presente, transformando las emociones de la historia en experiencias vivas".

Finalmente, tras la proyección del mismo, conocidos artistas locales que participan en la grabación subieron al escenario para cerrar la cita con una demostración por cante, baile y palmas "que deleitó a los asistentes".