El teatro Lope de Vega de Sevilla "no volverá a cerrar" y mantendrá toda su programación: "ahora será un espacio seguro"

Archivo - Entrada principal al teatro Lope de Vega, ubicado frente al Parque de María Luisa de Sevilla, en foto de archivo - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha garantizado este viernes, 12 de junio, que el teatro Lope de Vega, que reabrirá con ocasión de la Bienal de Flamenco, en septiembre, después de las importantes obras de mejora y conservación que se vienen realizando desde hace meses, "no se volverá a cerrar", si bien se aprovecharán los meses de verano, "cuando no hay programación", para hacer algunos trabajos al respecto.

Así lo ha reiterado la delegada municipal de Cultura, Angie Moreno, en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local preguntada acerca de la reapertura de este espacio escénico. "Dejen de engañar a la gente, no vamos a cerrar el teatro, y cuando presentemos la programación, a primeros de julio, se darán cuenta de que contemplará toda la temporada 2026-2027", ha expresado con rotundidad.

Moreno ha insistido en la idea de que "ahora vamos a tener un Lope de Vega seguro, no lo que había cuando llegamos". En este sentido, ha remarcado que se han invertido 3,2 millones de euros en su rehabilitación, que han tenido como destinos el telón cortafuegos y el montacargas, entre otros.

La edil socialista Myriam Díaz le había cuestionado sobre la seguridad del teatro y por el hecho de que se cerrara de nuevo por obras, "justo después de la anunciada reapertura". "Mientras esté abierto. ¿es seguro para las personas que trabajan allí y para quienes asistan a los espectáculos? ¿Esos trabajos no se podían haber compatibilizado?", le ha interpelado la concejal. "Esto es un pitorreo", ha asegurado Díaz.

"Lo van a abrir, se van a hacer las fotos y después lo van a volver a cerrar para continuar con la reforma, cuando, en ningún momento, el informe de Inspección decía que era necesario su cierre", ha afirmado la concejal del PSOE.

La delegada de Cultura, en su turno de réplica, ha subrayado que el Lope de Vega mantendrá toda su temporada 26/27 y solo en verano permanecería cerrado para acometer una serie de obras.