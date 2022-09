La telefarmacia del hospital Virgen Macarena de Sevilla evita 456 kilómetros de desplazamientos a más de 8.600 personas

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla capital cuenta con un programa de telefarmacia que a día de hoy ha realizado más de 75.000 dispensaciones en domicilios, centros de salud o farmacias cercanas a pacientes de su área de influencia, evitando una media de 456 kilómetros de desplazamientos a más de 8.600 personas.

El objetivo de este servicio de Farmacia es mejorar los resultados en salud de sus pacientes cubriendo las necesidades farmacoterapéuticas de su población de referencia, esto es, pacientes hospitalizados y pacientes que, no estando hospitalizados, les suministran medicación que requiere una especial vigilancia, supervisión y control, los llamados pacientes externos.

En esta función optimizadora convergen la docencia, la innovación, la investigación y las sinergias institucionales y disciplinarias. Así, desde el punto de vista colaboracionista, el servicio destaca por la cooperación con diferentes servicios internos en la monitorización de determinados fármacos biológicos y antimicrobianos con el objeto, según han señalado desde la Junta, de "ofrecer tratamientos personalizados que mejoren la eficacia y eficiencia terapéuticas y la seguridad farmacológica de pacientes tratados".

En ese afán de colaboración multidisciplinar, la Farmacia del hospital sevillano participa en diversas comisiones donde se decide de forma consensuada terapias individualizadas para cada paciente en función de la situación concreta de su enfermedad. Estas terapias son de dispensación en la Unidad de Pacientes Externos (no ingresados) del propio servicio, cuyo funcionamiento fue valorado en el año 2020 por los premios Best in Class concediéndole el premio a "la mejor Unidad de Pacientes Externos en Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas".

Además, la investigación es fundamental en la mejora de los procesos asistenciales, y la Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena, como parte de ellos, destaca por dos líneas de estudio: una relacionada con la farmacogenética y otra con el big data.

La farmacogenética busca evitar la falta de eficacia, o la toxicidad farmacológica, mediante el ajuste de dosis que esquiven posibles discrepancias entre fármacos y metabolismos de pacientes. En el caso del big data, se analizan los datos clínicos disponibles en los sistemas de información del SAS, para la creación de sistemas, que basados en esta información empírica, sirva de ayuda a la decisión clínica.

Más allá de la colaboración interna del servicio de Farmacia Hospitalaria con otras unidades, este coopera con otras instituciones fuera del propio hospital, como la sociedad española homónima o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en la unificación de criterios y el desarrollo de estudios de estabilidad de fórmulas magistrales orales pediátricas, que están siendo incluidas en el Formulario Nacional, texto de referencia en la elaboración de fórmulas magistrales para los farmacéuticos nacionales.