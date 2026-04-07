Telefónica y Universidad de Sevilla renuevan la Cátedra 'Inteligencia en la Red'

La rectora de la US, Carmen Vargas, y el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, formalizan la renovación de la Cátedra Telefónica denominada 'Inteligencia en la Red'. - TELEFÓNICA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, y el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, han formalizado la renovación de la Cátedra Telefónica denominada 'Inteligencia en la Red', que fue constituida en 2009 con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Dirigida desde sus inicios por el director de la Escuela Politécnica Superior de la US, Carlos León, la Cátedra Telefónica 'Inteligencia en la Red' de la Universidad de Sevilla mantiene el objetivo para el que fue creada: generar un núcleo de reflexión y análisis sobre el impacto de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la sociedad, como informa la compañía en un comunicado.

En el marco de la cátedra, durante estos años se han llevado a cabo actividades muy diversas como la realización de proyectos de investigación o demostradores. En este sentido, estudiantes de la US han sido becarios de estos proyectos, en los que también han participado profesores, y que han dado lugar a un buen número de publicaciones en revistas científicas y comunicaciones en congresos de primer nivel.

Asimismo, en este tiempo la Cátedra Telefónica ha impulsado el talento joven de esta universidad con diversos premios económicos y reconocimientos a la excelencia y la innovación de su estudiantado.

La Red de Cátedras Telefónica, creada en 2001, celebra este año su 25 aniversario como instrumento de colaboración entre universidades y Telefónica para el desarrollo de actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Su objetivo es analizar la situación actual e identificar tendencias sobre el impacto de las TIC en la sociedad desde una perspectiva multidisciplinar.

Actualmente, está formada por 22 cátedras en 24 universidades españolas de referencia, lo que la convierte en la mayor red de cátedras universidad-empresa del país.