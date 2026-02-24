El temporal deja 12.000 hectáreas de cítricos afectadas en Sevilla: "Sabemos que habrá más daños"

Archivo - Imagen de la campaña municipal 2025-2026 de recogida de naranja amarga en Sevilla capital. - María José López - Europa Press - Archivo

El paso de las últimas borrascas por la provincia de Sevilla ha dejado importantes daños en el sector agrícola. Según datos del sindicato Asaja, las primeras estimaciones hablan de más de 500 millones de euros de pérdidas, sobre todo en el olivar, las hortalizas de invierno y los cítricos.

Entre unas 10.000 y 12.000 hectáreas de este último tipo de cultivo se han visto dañadas por el temporal, especialmente en la Vega del Guadalquivir, donde la crecida del río aún mantiene encharcados algunos terrenos semanas después.

"Veníamos de cuatro años de sequía y ahora el agua también nos arruina", así ha lamentado la secretaria general de Asaja Sevilla y citricultora, María Morales, a Europa Press la difícil situación que atraviesa el sector.

Morales ha indicado que el temporal ha paralizado las labores de recogida de la segunda fase de la campaña, "la más importante" en la zona para poder sacar adelante la producción. "Es un cultivo muy social y da mucho trabajo todo el año", ha destacado la secretaria que ha señalado que sobre un 30% de la naranja "ha caído al suelo".

"Hay árboles con el agua hasta el tronco con naranjas podridas y otros arrancados de cuajo por el viento", ha asegurado Morales cuyos cultivos particulares han quedado "bastante afectados". La citicultora ha señalado que "han quedado cubierto por el río" sus plantaciones de trigo amarillo y leguminosas.

A pesar de que siguen algunos campos anegados de agua, la preocupación de los agricultores está en el "post temporal" debido a las condiciones del producto por la acumulación de agua, más allá de lo perdido por las caídas de los árboles.

El presidente de la Cooperativa san Sebastián de Lora de Río, Alejandro Oliver, ha puesto el foco en las enfermedades producidas por hongos que llegan a la naranja con la humedad. Una situación que se puede acrecentar con un incremento brusco de las temperaturas en los próximos días. "Entre la humedad y el calor va a provocar enfermedades", ha remarcado.

En este sentido, Oliver ha indicado en declaraciones a esta agencia, que hay incertidumbre entre los agricultores por enviar el producto fuera. "La naranja puede que llegue podrida al destino, no lo sabemos aún", ha afirmado, a la par que ha indicado que la campaña de recogida de la naranja "se va a adelantar" ante la caída de varios ejemplares.

Morales ha señalado que el proceso se está retrasando al tener que almacenar las naranjas "para que suelten el hongo" antes de poder exportar el producto. "En el campo vamos a tener muchas pérdidas", ha afirmado.

En paralelo, hay otra incertidumbre creciente entre los agricultores, la floración de los naranjos. "Si la floración viene con un suelo muy saturado de agua, no trabajan bien los árboles y puede ser que se comprometa la flor", ha afirmado Morales.

Por su parte, Oliver va más allá y asegura que la producción de cara al próximo año está muy comprometida por los efectos del temporal. "El año que viene no tendrá floración", ha señalado.

Tanto María Morales como Alejandro Oliver cultivan en Lora del Río, uno de los municipios más castigados por el temporal debido a la crecida del río Guadalquivir que provocó el desalojo de varios vecinos del municipio.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha asegurado que está "aterrado" ante las consecuencias económicas para el sector y ha cifrado en 1.500 las hectáreas afectadas solo en su municipio.

"El árbol para el año que viene tendrá un calibre de fruta peor", ha afirmado Enamorado, que ha confirmado a Europa Press la creación de una oficina municipal para facilitar información acerca de las ayudas aprobadas para afectados por la Junta y el Gobierno central.

Precisamente en relación a las ayudas, Oliver ha señalado que "están trabajando deprisa para entregar la información necesaria a tiempo" a la Junta y las asociaciones agrícolas, que se están encargando del proceso, asimismo ha remarcado que muchos compañeros "saben que habrá más daños después".

Por su parte, Morales ha pedido que las ayudas "sean justas" y que sean "rápidas pero rigurosas". "Tenemos la esperanza que todo se gestione bien", ha afirmado, a la par que ha pedido que se tengan en cuenta los daños por zonas y no por sectores en concreto, ya que algunas zonas de la provincia con cultivos de cítricos no han tenido tantos daños.

Es el caso de Mairena del Alcor, allí la empresa de cítricos Gospa Citrus ha asegurado, consultada por Europa Press, que el temporal "no ha afectado a su producción" y que están realizando la campaña "con normalidad".