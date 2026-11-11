El temporal deja 55 intervenciones municipales en Sevilla, con 17 avisos por arbolado y 45 en la red de aguas

Bomberos de Sevilla retiran los restos de ramas caídas en la calle Don Fadrique por los efectos del temporal Charles. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial del Ayuntamiento de Sevilla activado por el Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) ha gestionado un total de 55 incidencias entre las 09,00 y las 21,00 horas de este miércoles. El episodio de lluvia y viento se ha saldado con intervenciones por daños en infraestructuras, asistencia a colectivos vulnerables y 17 avisos por caídas de ramas o afecciones al arbolado, a los que se suman 45 llamadas atendidas por la empresa metropolitana Emasesa en la red de aguas.

Según el balance facilitado por el Consistorio hispalense, el bloque más numeroso de actuaciones ha correspondido a los efectos del viento y las precipitaciones sobre la vegetación urbana, con 17 avisos contabilizados por caída de ramas o afecciones a árboles en diversos puntos de la capital.

En relación con la red de alcantarillado y drenaje, la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, ha contabilizado 45 avisos procedentes de distintas zonas de la ciudad, de los cuales 29 se han registrado a lo largo de la tarde.

Las incidencias han estado motivadas por atascos en imbornales debido a la intensidad de la lluvia, afecciones puntuales a las conducciones y un hundimiento. La práctica totalidad de estos avisos se encuentran ya resueltos, a excepción de cinco en los que los operarios continúan trabajando.

Asimismo, los servicios de emergencias y los efectivos de la Policía Local y Bomberos han intervenido en siete avisos vinculados a daños estructurales. Entre estas actuaciones destacan desprendimientos de cornisas, el desplome del techo de un local comercial y el desplazamiento de vallas y toldos hacia la calzada.

En el plano social, el operativo municipal ha activado cinco intervenciones de asistencia urgente para personas sin hogar expuestas a la intemperie, a las que se ha ofrecido cobijo y atención inmediata ante las bajas temperaturas y las precipitaciones acumuladas durante la jornada.