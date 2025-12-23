Termina la campaña de la aceituna de mesa en Sevilla con cuatro detenidos por hurtos y once toneladas recuperadas

Agentes de la Guardia Civil durante la campaña de recolección de aceituna de mesa. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Osuna de la Guardia Civil ha concluido este martes la fase de recolección de aceituna de mesa con la detención de cuatro personas y la investigación de otras 29 por delitos de hurto y falsedad documental en las comarcas de Arahal y la Sierra Sur.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, se han recuperado un total de 11.996 kilogramos de aceitunas sustraídas. Además, se han realizado 24 inspecciones para garantizar la trazabilidad del fruto en centros de compra y fincas, levantándose diversas actas por infracciones a la Ley de Trazabilidad Alimentaria y por el transporte de mercancía sin el preceptivo Documento de Acompañamiento y Transporte (D.A.T).

El operativo ha tenido como objetivo la investigación de los hurtos en fincas agrícolas, así como el control exhaustivo del transporte del fruto y la fiscalización de los centros de compra y cooperativas.

La Guardia Civil ha indicado que la mayor parte de los hechos delictivos fueron perpetrados por grupos organizados que, desplazándose en vehículos propios, accedían a los olivares para sustraer el producto. Para hacer frente a esta problemática, se ha establecido una coordinación operativa permanente con patrullas de Seguridad Ciudadana, Policías Locales y Guardería Rural.

Asimismo, el equipo ha sido reforzado por diversas especialidades de la Guardia Civil, incluyendo el despliegue de un helicóptero (servicio aéreo), Usecic, GRS y Seprona. Unos apoyos que se mantendrán activos durante la continuación de la campaña de aceituna para molino.

Por otro lado, la Guardia Civil ha destacado que la prevención "ha jugado un papel destacado". Los componentes del cuerpo han mantenido contactos directos y ofrecido charlas informativas a agricultores y responsables de cooperativas y almazaras, concienciando sobre la importancia de la denuncia y las medidas de autoprotección.

Asimismo, ha subrayado la colaboración ciudadana para "sorprender a los autores en el momento de la comisión del delito o durante su huida por caminos rurales, permitiendo la aprehensión inmediata del fruto y su devolución in situ a sus legítimos propietarios".

La labor del Equipo ROCA ha permitido recabar información relevante sobre el destino final de las partidas no recuperadas, datos que están siendo analizados actualmente por la Guardia Civil y que "orientarán las futuras líneas de investigación en la zona".