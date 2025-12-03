Termina este jueves el plazo para comprar la fábrica Cartuja Pickman de Sevilla con "optimismo" ante posibles ofertas

Archivo - Imágenes actuales de la fábrica de cerámicas de La Cartuja Pickman. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proceso de liquidación de la fábrica de la marca Cartuja Pickman finaliza este jueves tras la reducción a 20 días de plazo aprobada por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla a mediados de noviembre. Entre los trabajadores y la Junta hay "optimismo" con la llegada de posibles ofertas para hacerse cargo de la "reconocida" marca sevillana.

El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que "ha habido contactos con varias empresas interesadas por la Unidad Productiva" y que "todo apunta a que este jueves se presentarán dichas ofertas".

Este interés ha sido confirmado por fuentes de la Junta de Andalucía, que han indicado que en los últimos días se han producido varias reuniones con los trabajadores. "Esperamos que esas ofertas se culminen", han indicado.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago". La fábrica está cerrada y los 34 trabajadores de La Cartuja Pickman, se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que finaliza el próximo 31 de diciembre.

Según las cifras entregadas al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta actualmente con activos por valor de 541.246 euros. El documento también recoge que la compañía tiene más de 117.000 piezas en existencias.

"Cualquier persona podrá realizar ofertas por los bienes o derechos de la masa activa" según indica el escrito del Juzgado consultado por Europa Press. "La oferta se dirigirá a la administración concursal y deberá identificar de manera precisa tanto el activo objeto de aquélla como el importe ofertado y detallará el resto de sus condiciones", afirma el documento que señala además que "los activos respecto de los que solo se haya recibido una oferta serán adjudicados al oferente por la administración concursal si aquélla supera el 75% del valor del activo".

El documento recoge que, en el caso de que haya más de una oferta o de que la única presentada no alcance el 75% del valor del activo, "la administración concursal convocará a una subasta a los postores (de manera individualizada) y a quienes quisieren concurrir (a cuyo efecto dará suficiente publicidad a la convocatoria)". Esta subasta se celebrará en el plazo de diez días naturales desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas y tendrá lugar, "de modo telemático y simultáneo, ante la administración concursal, a través de la plataforma que ésta determine".

EVITAR "EL PEOR ESCENARIO POSIBLE"

Por su parte, Hurtado ha indicado que será el Juzgado quién determine la oferta definitiva. "Esperemos que la oferta mantengan el mayor número de trabajadores y la marca en Sevilla", ha afirmado a la par que ha asegurado que de no producirse este jueves una operación con éxito se abre un periodo de liquidación por partes.

El responsable sindical ha señalado que este nuevo proceso "podría abrir la puerta a que la marca se fuera de Sevilla". "Sería el peor escenario posible", ha afirmado.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado sendas declaraciones institucionales en las que han pedido adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Ambas instituciones han destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

En paralelo, Facua Sevilla indicaba hace un mes que algunos afectados por pedidos no entregados tras la disolución de La Cartuja Pickman han presentado denuncias por fraude a la autoridad judicial. Supuestamente "continuaron vendiendo productos por internet a través de su página web a sabiendas de que no iban a poder cumplir", ya que la fábrica dejó de fabricar el pasado 31 de julio y la plantilla de trabajadores entró en un ERTE el 28 de agosto.