The Prodigy lleva este viernes electrónica y punk a la Plaza de España en su regreso al Icónica Sevilla Fest

Concierto de la banda británica The Prodigy. Foto de archivo. - ICÓNICA SEVILLA SANTALUCÍA FEST

SEVILLA 17 (EUROPA PRESS)

El escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a recibir este viernes al grupo británico The Prodigy, los "pioneros absolutos de la cultura rave y referentes del sonido electrónico" que lograron colgar el cartel de no hay billetes la última vez que actuaron en la Plaza de España hispalense, en 2024.

Con una propuesta que fusiona electrónica, punk y energía industrial, la banda ha atravesado varias generaciones con discos como 'Music for the Jilted Generation', 'The Fat of the Land' o 'Invaders Must Die' e "himnos globales" como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up' o 'Omen'.

Tras su regreso a los escenarios, The Prodigy ha dado comienzo a "una de las giras más potentes de los últimos años", de manera que se ha consolidado como uno de "los directos más contundentes e influyentes del panorama internacional".

Asimismo, Icónica Sevilla Fest ha definido la actuación del grupo como una "oportunidad extraordinaria" para vivir de nuevo la propuesta escénica de la banda en "un formato cuidado y en un entorno monumental único".

Tras la culminación del concierto de The Prodigy, bajo el paraguas de la marca Ritmika, Dj Karpin, MBreaks y Xite completarán la noche de sonidos electrónicos y clubbing con un "auténtico trío de ases que garantizarán el perfecto fin de fiesta".

En suma, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha fortalecido su identidad como uno de los "grandes encuentros musicales y experienciales del Sur de Europa", de manera que ha acogido en Sevilla a artistas internacionales en una "programación diversa y de primer nivel".