La TIS 2021 se celebrará en Sevilla de forma presencial con 5.000 profesionales del sector turístico

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado por compañías turísticas y tecnológicas, asociaciones empresariales y de profesionales y distintas administraciones públicas, se ha reunido en Sevilla para planificar el próximo evento, que en su segunda edición se celebrará entre los días 10 y 12 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla en

formato presencial.

Esta cita profesional y empresarial está impulsada por el Ayuntamiento y la empresa Nebext y, con carácter anual, permanecerá en la ciudad hasta 2029.

Tras la presentación oficial del TIS 2021 el pasado mayo durante la Feria Internacional de Madrid (Fitur), esa primera reunión del Consejo Asesor ha

contado con la presencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, el director gerente de Congresos y

Turismo de Sevilla, Antonio Jiménez, el director del Área de Promoción de Turismo Andaluz, Gorka Lerchundi, y de la CEO en funciones de WTTC (World Travel and Tourism Council), Maribel Rodríguez.

En el encuentro de trabajo han estado también presentes representantes

institucionales de Francia y de Atout France, la Agencia de Desarrollo de Turismo de Francia y responsable de promover el país como destino turístico. Este año, Francia será el país invitado de TIS2021, al destacar por sus acciones para impulsar de nuevo el turismo después de la llegada de la pandemia. "Un país que, en 2019, antes del Covid-19, fue el más visitado de todo el mundo, con récord de 90 millones de turistas internacionales".

Asimismo, empresas y organizaciones como CaixaBank, Mabrian, Telefónica, Airbus, El Corte Inglés, City Sightseeing, Accenture, Cloudbeds, Vueling, ACAVE, AEVISE, o MPI Iberian Chapter, entre otras, han mostrado su apoyo y vinculación a esta segunda edición del evento, que pretende convertirse en la

gran cumbre de innovación turística a través de la cual impulsar definitivamente la reactivación de un sector tan necesario para la economía de nuestro país.

"Si en la primera edición del TIS, en noviembre pasado, demostramos que era posible organizar un congreso en plena pandemia adoptando todas las medidas de seguridad sanitaria frente al Covid, en su segunda edición asentaremos las bases para que el TIS se convierta en la cita internacional por excelencia para el binomio turismo-tecnologías", ha dicho Muñoz.

Durante tres jornadas de trabajo, la capital andaluza volverá a ser el "epicentro internacional para compartir y promocionar las mejores tecnologías de la industria turística de todo el mundo", ha abundado. Además, el delegado municipal de Turismo ha animado a las empresas miembros del Consejo Asesor del TIS a que, a su vez, ejerzan de "tractoras de las pequeñas y medianas empresas y de las startups" sevillanas y andaluzas para que acudan a un congreso que, además de centro para el debate sobre el futuro del turismo y las nuevas tecnologías, "es también un enclave para hacer negocios y relaciones, un escaparate internacional".

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía colabora con el Tourism Innovation Summit 2021 y espera que la edición de noviembre refrende el éxito de la de 2020. "Volveremos a situar a Sevilla y a Andalucía como centro del debate y reflexión sobre el nuevo ciclo turístico que se abre tras la crisis sanitaria. Este evento encaja perfectamente en la estrategia que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz de crear espacios de reflexión y análisis sobre el futuro de una industria tan importante para nuestro país.

"Del mismo modo, reforzamos la posición de nuestro destino como lugar preferente para la celebración de eventos y congresos de nivel mundial, lo que también nos servirá de escaparate", ha considerado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

"TIS-Tourism Innovation Summit 2021 vuelve a Sevilla después de su primera

edición para seguir marcando la hoja de ruta de la reactivación del sector de la mano de todas las empresas, asociaciones y administraciones públicas. Durante tres días, volveremos a reunir de manera 100% presencial a toda la industria para repensar el sector y diseñar nuevas estrategias y herramientas que ayuden a definir las nuevas formas de viajar que veremos a partir de ahora", ha destacado la directora de TIS2021, Sílvia Avilés.

TRES DÍAS PARA IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE VIAJAR

Bajo el lema 'Restart the new ways of travel', TIS2021 reunirá del 10 al 12 de noviembre en Fibes a unos 5.000 profesionales del sector turístico de todo el mundo y de manera presencial para descubrir las últimas innovaciones y tecnologías que ayudaran a impulsar las nuevas formas de viajar y redefinir esta nueva etapa para repensar el sector turístico. Una edición basada en compartir estrategias y casos de éxito de iniciativas para reactivar el sector o cómo recuperar la confianza del viajero, así como presentar modelos referentes en turismo inteligente, sostenible e inclusivo.

Soluciones en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad, marketing automation, big data; analytics, sostenibilidad, contactless y reputación online y seguridad, entre otras, serán protagonistas de la segunda edición de TIS, que contará con un 'showroom' con más de 150 firmas expositoras. Además, más de 400 'speakers' internacionales darán a conocer las nuevas tendencias y su experiencia y casos de éxito en la reactivación del sector turístico a

través de ocho foros verticales.

AGENDA "POTENTE" CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES PAÍSES

Un año más, "el Tourism Innovation Global Summit 2021 contará con una potente agenda institucional en la que representantes de diferentes países, regiones turísticas y ciudades de todo el mundo darán a conocer sus estrategias para impulsar el turismo en sus territorios", ha revelado Edgar Weggelaar, director del Tourism Innovation Global Summit.

Ponentes de la talla de Eddie Wilson, CEO de Ryanair; Gloria Fluixà, Vice-Chairman y Chief Sustainability Officer de Iberostar; Douglas Quinby, cofundador y CEO de Arival; Tao Tao, cofundador y COO de GetYourGuide; Luigi Steffanelli, General Manager España y Portugal de Costa Cruceros; Jennifer Zhang, Managing Director y presidenta de CTrip; Emre Sayin, CEO de Global Ports Holding, y Wataru Futagi, presidente y CEO de Veltra.

Asimismo, está previsto que participen Carol Hay, de Caribbean Tourism Organization; David Garcia, Managing Director de PortAventura World; Luuc Elzinga, fundador y presidente de Tiqets; o Nishank Gopalkrishnan, Chief Business Officer de TUI Musement, son algunos de los primeros confirmados de esta nueva edición del Tourism Innovation Global Summit.