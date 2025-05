Tocan dos cupones de la ONCE en la Feria de Abril (Sevilla) que reparten 70.000 euros

Vendedora de la ONCE en la Feria de Sevilla, Matilde Valverde. - ONCE

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido 70.000 euros en dos cupones en la Feria de Abril este jueves. La fortuna la repartió la vendedora Matilde Valverde que desde 2021 recorre las calles del Real con el deseo de dar suerte a todos los visitantes.

Así, la ONCE ha trasladado la alegría de la vendedora en una nota de prensa, "estoy súper contenta, es como si me hubiese tocado a mí", dice antes de emprender camino de nuevo hacia Los Remedios. "Los clientes me dicen, si me toca te regalo... y para mí el regalo es que os toque", han señalado. Además, "la mayor satisfacción es dar un premio, saber que hay gente ahora mismo feliz", ha declarado Mati enormemente orgullosa.

La vendedora ha deseado que "les haya tocado a trabajadores de la Feria, es el sentimiento que tengo ahora mismo por tanto que están luchando y trabajando esta semana para que nos divirtamos todos. Pero si es otra persona también estoy súper contenta".

El cupón de este jueves de Feria estaba dedicado a dedicado al 25 aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha dejado otros 70.000 euros en Málaga y ha llevado el resto de los premios a Canarias, Castilla la Mancha y Extremadura.

