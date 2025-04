Torre de la Reina en Guillena (Sevilla) cumple casi dos semanas con agua no apta para el consumo tras rotura de tubería

GUILLENA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad de Torre de la Reina (Sevilla) cumple casi dos semanas con agua no apta para el consumo, después de que el pasado 26 de marzo la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial declarara el agua no potable debido a la rotura de la tubería de suministro de agua potable en el cruce con el arroyo Rivera de Huelva. Una restricción en el consumo de agua que afecta a unos 1.500 habitantes y que desde el Consistorio han señalado que "se espera que el agua vuelva a ser apta al inicio de esta semana".

Según una nota de prensa de la Junta, en la resolución emitida, la Delegación Territorial señalaba que el agua suministrada en Torre de la Reina no podrá utilizarse para beber, ni para limpieza bucal o de utensilios en contacto con alimentos, ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, "no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, exceptuando los indicados con anterioridad".

En este sentido, la administración regional señalaba que el responsable del suministro, en este caso Aljarafesa, "debe proporcionar suministro alternativo de agua apta a la población", en tanto se repara la infraestructura afectada por la rotura, priorizando aquellos colectivos y colectividades que puedan considerarse vulnerables. La Delegación Territorial otorgaba a Aljarafesa la autorización correspondiente para el suministro alternativo con cisternas de agua potable para consumo humano.

Asimismo, el operador deberá comunicar a la población afectada la calificación del agua y, para volver a declarar la aptitud, deben presentar a la Delegación un informe con las medidas correctoras adoptadas y realizar nuevas determinaciones de los parámetros del agua --turbidez, cloro libre residual y parámetros microbiológicos-- en distintos puntos de la red, en tres muestras consecutivas que deberán tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia una de la otra para comprobar que las medidas han sido eficaces y cumplen los requisitos establecidos.