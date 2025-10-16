Toscano destaca que los 81 guardias civiles incorporados a la Comandancia de Sevilla suponen "un importante refuerzo"

El subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, recibe a los 81 guardias civiles que se incorporan a la Comandancia de Sevilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha recibido este jueves a los 81 guardias civiles que se incorporan a la Comandancia. Durante el encuentro, que ha contado con la presencia del coronel jefe de la Comandancia, Emilio Serrano, el subdelegado ha destacado que estas incorporaciones "suponen un refuerzo importante para seguir garantizando la seguridad ciudadana".

Según una nota de prensa emitida por la Subdelegación, se suman a la Comandancia de Sevilla 81 agentes procedentes otras provincias: 5 tenientes, 6 sargentos, 2 cabos y 68 guardias civiles.

Durante su intervención, Toscano ha incidido de igual forma "el compromiso, la entrega y la vocación de servicio público de la Guardia Civil", así como el papel de esta institución "para la seguridad y la convivencia en nuestra provincia". En este sentido, ha reseñado que la criminalidad convencional en la provincia ha descendido de media un 6,6 % durante la primera mitad del año.

En línea con la disminución de los delitos en la provincia, Toscano ha enmarcado el crecimiento en el número de agentes en un 11,95% desde diciembre de 2017, según los últimos datos disponibles con fecha de julio de 2025.