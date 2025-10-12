Toscano destaca la actuación policial en Polígono Sur de Sevilla cuando se cumple un año de la Operación Vulcano

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano interviene durante al inauguración del Centro Cultural, a 3 de octubre de 2024, en Tomares, Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este domingo el esfuerzo sostenido del Gobierno de España en los barrios de Sevilla cuando se cumple un año de la Operación Vulcano en el Polígono Sur, donde "la Policía Nacional mantiene una presencia constante las 24 horas del día, los 365 días del año, para garantizar la seguridad y la convivencia, prueba de la especial atención del Ejecutivo central a los barrios más vulnerables", ha dicho el representante estatal sobre el esfuerzo en materia de seguridad.

"La Policía Nacional duplicó durante 2024 las actuaciones policiales y los registros domiciliarios en el Polígono Sur", ha explicado Toscano en una nota en relación a la comparativa respecto a 2023, cuando el número de detenidos aumentó un 23,3%, y las intervenciones de sustancias estupefacientes se incrementaron un 247%, abarcando hachís, marihuana, cocaína, heroína y MDMA.

El subdelegado ha proseguido que estos datos demuestran que la acción policial "no se improvisa y responde a una planificación constante, al refuerzo de efectivos y a la coordinación entre unidades", todo en relación a los operativos de seguridad desplegados en la provincia, aún más reforzados desde la Operación Vulcano. Esta fue puesta en marcha tras los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2024 y se sumó a los operativos diseñados con anterioridad al incidente.

Desde esa fecha, y dentro del marco de intensificación de la seguridad, la Comisaría Provincial de Sevilla ha llevado a cabo 28 actuaciones policiales y 72 registros domiciliarios, lo que representa un incremento del 115% y del 157% respectivamente en comparación al año 2023, cuando se contabilizaron 13 operaciones y 28 registros.

Durante este mismo periodo, se produjeron 35 detenciones, más del doble de los registros base de 2023, y se incautaron 13.873 plantas de marihuana, lo que supone un aumento del 413% frente a las intervenidas en 2023. Asimismo, se confiscaron 1.731,77 kilogramos de sustancias estupefacientes, consolidando un incremento histórico en la eficacia y el alcance de las actuaciones policiales respecto a 2023.

Toscano ha remarcado también que estas actuaciones "no solo persiguen la actividad delictiva, sino que buscan devolver al barrio espacios de convivencia, seguridad y confianza". En este sentido, ha subrayado que el Polígono Sur "cuenta con un despliegue homogéneo y estable de agentes de la Comisaría del Distrito Sur y de los Grupos de Atención al Ciudadano, reforzado por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y con el apoyo de otras unidades para operaciones concretas".

Además, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha insistido en que el esfuerzo en materia de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "debe venir acompañado de que todas las administraciones asuman sus responsabilidades en políticas de empleo, vivienda, educación, urbanismo y transporte".

DESCENSO DE LA CRIMINALIDAD CONVENCIONAL

"El trabajo de la Policía Nacional en el Polígono Sur es una muestra de compromiso del Gobierno de España con los barrios y con las personas de toda la provincia de Sevilla", ha afirmado el subdelegado, quien ha querido agradecer "la dedicación y la profesionalidad de los agentes, que desarrollan su labor con cercanía y determinación".

Al hilo de este asunto, Toscano ha insistido en que "la seguridad es una prioridad del Gobierno de España, como demuestra el aumento de la plantilla de la Policía Nacional en Sevilla, donde el número de agentes ha crecido en torno a un 10% desde 2018", según ha explicado sobre la ampliación del número de funcionarios.

La actuación de la Policía Nacional se traslada al conjunto de la ciudad de Sevilla, donde se ha registrado una reducción del 9,3% de la criminalidad convencional, según se desprende de los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, un dato que refleja el éxito de las estrategias de seguridad implementadas a lo largo de los últimos años.