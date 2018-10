"Total disposición" en Aprocom para ir al Sercla a "desbloquear la negociación" del convenio de comercio

Publicado 30/06/2018 18:38:54 CET

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla (Aprocom) se ha felicitado este sábado de la "suspensión" de la huelga convocada por CCOO y UGT en el sector del comercio de Sevilla en demanda de un acuerdo definitivo para el texto del nuevo convenio colectivo del sector, y ha mostrado su "total disposición" para "acudir a la próxima convocatoria" del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) "con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo".

Así lo han apuntado desde Aprocom a Europa Press después de que los sindicatos decidieran este viernes, tras la primera jornada de huelga convocada en el sector del comercio de Sevilla, desconvocar las siguientes jornadas, fijadas para este sábado y el lunes, remitiéndose a una reunión fijada para el lunes ante el Sercla y reclamando a la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla que asista a tal encuentro.

Desde Aprocom han confirmado su "total disponibilidad" para acudir a dicha reunión y han argumentado que "los acuerdos de empresa cerrados con Inditex y H&M son perfectamente válidos como mejoras voluntarias de estas empresas, sobre el convenio colectivo del comercio de la provincia de Sevilla".

Según Aprocom, "el acuerdo de estas multinacionales con los sindicatos nos da la razón en tanto que no podemos comparar a empresas con beneficios de 3.368 y 1.655 millones de euros con la realidad del pequeño y mediano comercio de la provincia de Sevilla, sus dificultades y su disminución continuadas de ventas y beneficios".

Entienden desde Aprocom que, "una vez alcanzado el acuerdo anterior, ya no es necesario hacer soportar al pequeño y mediano comercio el plus compensatorio, ni el cambio de redacción de la cláusula de compensación y absorción, puesto que se ha regulado como mejora voluntaria de cada una de estas multinacionales", de forma que "no existen ya impedimentos para firmar el convenio".

Aprocom subraya que lleva, "juntamente con los sindicatos, negociando el convenio colectivo del sector comercio durante los últimos 40 años y que afecta a más de 30.000 trabajadores", así como sostiene que, "en este proceso, es necesaria de colaboración de todo el sector empresarial, incluida las multinacionales mencionadas, para evitar estas situaciones tan desagradables en el futuro".