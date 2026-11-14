Un total de seis producciones participadas por RTVE, premiadas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Un cartel del SeFF en las Setas de la Encarnación. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis producciones participadas por RTVE han sido reconocidas en el palmarés de la vigesimotercera edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se ha celebrado del 6 al 14 de noviembre.

Entre los galardones destacan el Premio al Mejor Guion para 'El director' y el premio a Melania Cruz a la Mejor Actriz por 'Tralovento' en la Sección Oficial del certamen, según ha detallado RTVE en una nota. Además han sido premiados el documental '200 vidas.Paco Rabal', el largometraje 'Acuérdate de mí', la película 'Monstro' y la producción de animación 'Momonsters. La película de Navidad'.

Asimismo, en Sección Oficial, 'El director', el nuevo thriller periodístico y político de Dani de la Orden, ha obtenido el Premio al Mejor Guion para Alejandro Hernández y Michel Gaztambide, por su trabajo de adaptación del libro de David Jiménez.

Por su parte, 'Tralovento' ha conseguido el Premio a la Mejor Actriz para Melania Cruz, por su interpretación en la película. Se trata del primer largometraje de ficción de Eloy Domínguez Serén.

Por otro lado, en la Sección Panorama Andaluz, el documental '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez, ha recibido una mención especial. El palmarés reconoce también a 'Acuérdate de mí', de Remedios Malvárez, con el Premio al Mejor Guion de Largometrajes de la Sección Panorama Andaluz Asecan.

Y, 'Monstro', de Andrés Goteira, ha obtenido una mención APSA al Mejor Sonido de Película Española en la Sección Oficial, Rampa o Embrujo.

Por último, 'Momonsters. La película de Navidad' ha sido distinguida con el Premio Europa Junior. La cinta, protagonizada por los personajes de la popular serie infantil, lleva a los Momonsters a la gran pantalla en una nueva aventura navideña para toda la familia. El galardón lo ha recogido la consejera de RTVE, Mercedes de Pablos.