Un total de tres películas participadas por Canal Sur, galardonadas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Las tres películas participadas por Canal Sur: 'Un hombre en un puente', '200 vidas. Paco Rabal' y 'Acuérdate de mi', galardonadas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. - CANAL SUR

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las producciones participadas por Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine Europeo de Sevilla han recibido tres galardones, que se han dado a conocer tras la lectura del palmarés en el mediodía de este sábado, 14 de noviembre, en el marco del Festival.

Según ha detallado Canal Sur en una nota, uno de los galardonados ha sido 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos, que participaba en la sección Panorama Andaluz y que ha obtenido el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Mejor Película de Ficción. Además, uno de los dos documentales --que también han participado en la sección Panorama Andaluz-- que ha recibido el reconocimiento del Festival hispalense ha sido '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez, que ha recibido una mención especial.

Por último, el otro documental galardonado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha sido 'Acuérdate de mi', de Remedios Malvárez. Uno de los largos documentales que llevaba el flamenco a la cita y que ha obtenido, también en la sección Panorama Andaluz, el Premio Asecan al Mejor Guión de Largometrajes.