Trabajadores de Airbus San Pablo (Sevilla) muestran su apoyo a Puerto Real y piden que se cumplan los compromisos

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Airbus San Pablo (Sevilla) se han manifestado este lunes en señal de apoyo de sus compañeros en Puerto Real (Cádiz), planta sobre la que se cierne la posibilidad de su cierre, y han pedido a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que haga cumplir "los compromisos alcanzados" sobre el mantenimiento del empleo.

En declaraciones a los periodistas, el presidente comité empresa Airbus San Pablo, Eduardo López, ha recordado que Airbus es una empresa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), razón por la que han solicitado su apoyo en "una zona industrialmente deprimida como es la Bahía de Cádiz". Además, ha advertido de se trata de 280 familias que tienen "una gran duda sobre su futuro y su empleo".

"Nosotros defendemos que la planta de Puerto Real no se cierre. Es una planta con gran capacidad y un referente dentro de la empresa. No entendemos que se plantee esta cuestión", ha reconocido. Así ha reprochado que se trata de una decisión de la compañía, dentro de "su estrategia", que "no coincide con lo que defienden los trabajadores".

Los trabajadores de Airbus San Pablo han defendido este lunes la planta de Puerto Real, "el primero que hay sobre la mesa" porque "hay que estar todos juntos" teniendo en cuenta que "esto puede pasar en cualquier centro". "Hay soluciones y pedimos voluntad negociadora", ha subrayado.

El miércoles pasado, unos 800 asistentes a la manifestación en defensa del mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz) y de los puestos de trabajo de la plantilla y su industria auxiliar provocaron retenciones en las salidas de Cádiz capital así como diversos incendios de neumáticos.

La manifestación tuvo lugar entre las 10,30 y las 13,30 horas. Aunque se lanzaron piedras y se registraron diversos incendios de neumáticos, esta protesta no ha provocado daños personales. A las 10,30 horas se inició la concentración en la puerta principal de Airbus, poco después, sobre las 11,30 horas, arrancó la marcha, que llegó hasta la rotonda de Alestis y que terminó en la Autovía K-35, a la altura del kilómetro 105.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, insistió en "los miles de aviones que hay en cartera pendiente de entrega" cuando pase la pandemia y subrayó que, de adoptarse el cierre de la planta de Airbus, "se desarrollaría un calendario de movilizaciones y acciones en España como hacía 20 años que no se conocía".

"Entre todos seremos capaces de construir esos retos que se avecinan y que son los que se están demandando por parte del mercado de avión", reivindió el presidente del comité de empresa.